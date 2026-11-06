O que diz a ação no TSE que pede cassação da chapa de Lula e Alckmin

"Eu acho difícil que isso aconteça. Nós já tivemos ações assim, mas nunca houve a cassação de um presidente em exercício por abuso de poder político. Além disso, volto à questão de mérito: como é que vai se provar que Lula obteve mais de 4 milhões de votos a mais apenas porque ele aumentou o valor do Bolsa Família, por exemplo?", diz.