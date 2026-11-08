Os sonhos que levaram candidatos do ES ao Enem 2026

Da vontade de ser jogador de futebol, nasceu o sonho de ser fisioterapeuta em um grande clube. Aos 16 anos, o morador de Cariacica Jamil Abdala fez o Enem pela segunda vez e saiu da prova com planos consolidados para o terceirão (último ano do ensino médio).





Para o ano que vem, ele vai mudar de escola com o intuito de se preparar melhor na reta final. Jamil combinou com a mãe de sair menos nos fins de semana — “antes eu saía todo dia se deixasse né“ ele brinca — e de dedicar mais tempo da rotina aos estudos.





O futebol continua, mas como lazer. “Em 2027 vou precisar focar em passar na faculdade primeiro”, conta, estabelecendo sua prioridade.