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Serviço público

Tema do Enem sobre SUS traz reflexão sobre saúde como direito, diz Lula

O presidente esteve na sala de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) neste domingo (8)

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 16:30

Publicado em 

08 nov 2026 às 16:30
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Visita à Sala de Monitoramento do Enem 2026, no Inep
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Sala de Monitoramento do Enem 2026, no Inep Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), "traz uma reflexão muito importante sobre a saúde como direito de todos e uma conquista da sociedade brasileira".


"Hoje visitei a Sala de Monitoramento do Enem para acompanhar a preparação e a organização da aplicação do exame em todo o país. O tema da redação deste ano, Valorização do SUS como direito universal, traz uma reflexão muito importante sobre a saúde como direito de todos e uma conquista da sociedade brasileira", afirmou, em publicação no X. "Aos milhões de estudantes que fazem o Enem neste domingo, desejo boa sorte, tranquilidade e confiança. Que essa prova seja mais um passo na realização dos sonhos de vocês", completou.


Lula esteve na sala de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), onde técnicos da autarquia do Ministério da Educação, responsável pela aplicação do Enem, acompanham os processos logísticos em todo o Brasil.


A visita do presidente estava prevista para ocorrer às 11h, mas cerca de 20 minutos antes ele já havia chegado no local. Ele pôde acompanhar a distribuição das provas nos 1.900 municípios brasileiros. Também estavam presentes o ministro da Educação, Leonardo Barchini e do presidente do Inep, Manuel Palacios.


Este ano a prova será aplicada nos dias 8 e 15 de novembro e tem cinco milhões de pessoas inscritas, uma alta de 5% em relação à edição anterior.

Estudantes chegam ao local de prova para o primeiro dia do Enem 2026.
Estudantes chegam ao local de prova para o primeiro dia do Enem 2026. Analu Fagundes

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