Candidata não consegue ver local de prova do Enem e tia percorre escolas em Vitória

Uma candidata de 15 anos não conseguiu descobrir onde iria fazer o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo (8), por causa de um problema técnico na conta gov.br. Maria Vitória ficou sem acesso à Página do Participante e a tia dela, a advogada Gizelly Rabelo, procurou ajuda na faculdade Estácio de Sá, em Vitória, para tentar confirmar o local de prova.





Gizelly mora com Maria Vitória, que quer cursar Direito como a tia. Treineira, a adolescente fez a inscrição normalmente, mas, desde que o local de prova foi divulgado, não consegue mais entrar na conta.





“Consegue trocar a senha, mas não consegue entrar. Nem pelo computador, celular, app, site, nem pelo banco”, explica a tia, que conta já ter aberto mais de 15 chamados no chat de atendimento do Inep, órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo Enem.





Um dos pedidos, aberto no gov.br na sexta-feira (6), solicita a desativação da verificação em duas etapas da conta. A previsão de solução é só para quarta-feira (11), três dias depois do primeiro dia de prova.





Por isso, Gizelly foi a escolas que podem ser o local de prova da sobrinha, considerando o endereço de resiência, para conferir a informação e garantir que a menina consiga fazer o exame. Foi uma funcionária da Estácio que a orientou a procurar o apoio do Enem, que fica em cada local de prova.