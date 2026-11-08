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Enem 2026

Candidata não consegue ver local de prova do Enem e tia percorre escolas em Vitória

Jovem de 15 anos perdeu o acesso à Página do Participante; família abriu mais de 15 chamados no Inep para tentar resolver problema antes do exame

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 13:57

Kamila Rossi

Kamila Rossi

Publicado em 

08 nov 2026 às 13:57
Chamado aberto na sexta-feira (6) para recuperar o acesso à conta Gov.br da candidata tem previsão de solução só para quarta-feira (11), depois do primeiro dia de prova
Chamados feitos para o chat do Inep para tentar resolver problema antes da prova Camila Leão

Uma candidata de 15 anos não conseguiu descobrir onde iria fazer o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo (8), por causa de um problema técnico na conta gov.br. Maria Vitória ficou sem acesso à Página do Participante e a tia dela, a advogada Gizelly Rabelo, procurou ajuda na faculdade Estácio de Sá, em Vitória, para tentar confirmar o local de prova.


Gizelly mora com Maria Vitória, que quer cursar Direito como a tia. Treineira, a adolescente fez a inscrição normalmente, mas, desde que o local de prova foi divulgado, não consegue mais entrar na conta.


“Consegue trocar a senha, mas não consegue entrar. Nem pelo computador, celular, app, site, nem pelo banco”, explica a tia, que conta já ter aberto mais de 15 chamados no chat de atendimento do Inep, órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo Enem.


Um dos pedidos, aberto no gov.br na sexta-feira (6), solicita a desativação da verificação em duas etapas da conta. A previsão de solução é só para quarta-feira (11), três dias depois do primeiro dia de prova.


Por isso, Gizelly foi a escolas que podem ser o local de prova da sobrinha, considerando o endereço de resiência, para conferir a informação e garantir que a menina consiga fazer o exame. Foi uma funcionária da Estácio que a orientou a procurar o apoio do Enem, que fica em cada local de prova.


Gizelly procurou orientação na entrada da Estácio de Sá, em Vitória, antes da abertura dos portões
Gizelly Rabelo buscou ajuda em locais de prova de Vitória Camila Leão

“Ela vai fazer na Estácio, provavelmente, por conta do endereço. As amigas fazem ou aqui ou na (escola estadual) Renato Pacheco. Estou indo nas duas agora, antes do meio-dia, pra garantir que ela consiga”, diz.


Gizelly também vai fazer a prova. A advogada se inscreveu para incentivar a sobrinha e, quem sabe, voltar a estudar.


“Não quero mudar de carreira, mas, se passar, vou voltar a estudar por prazer. Minha sobrinha mora comigo, eu estudo com ela, a gente lê junto antes de dormir pra poder desenvolver interesse e repertório”, conta, animada.


O primeiro dia do Enem tem questões de Linguagens e Ciências Humanas e a redação. No Espírito Santo, 85.959 candidatos se inscreveram no exame. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, e as provas vão das 13h30 às 19h.


A reportagem de A Gazeta segue em contato com a família para saber se Maria Vitória conseguiu fazer a prova. Esta matéria será atualizada assim que houver novas informações.


Com informações de Camila Leão

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