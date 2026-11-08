Professora reencontra ex-aluno na porta do Enem: “Em breve, na faculdade”

Na porta da escola, em Vitória, uma professora e um ex-aluno se reencontraram neste domingo (8), primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Thayane Baptista foi professora de inglês de Bernardo Perovano no sétimo ano. Hoje, na primeira série do ensino médio, Bernardo faz o Enem como treineiro. Aliás, assim como ele, muitos alunos que ainda não concluíram os estudos, fazem a prova para testar os conhecimentos e a habilidade de controlar o nervosismo.





Bernardo começou a se preparar pensando em usar o Enem para cursar Medicina, mas, agora, considera fazer Direito, depois de se encontrar nas Ciências Humanas.





A professora lembra de uma bronca que o aluno levou no início do ano letivo. “Ele falou: ‘tia, eu juro que vou melhorar, me dá mais uma chance’. Agora está aí, em breve na faculdade.”





Thayane reforça a importância de fazer a prova desde o início do ensino médio, para perder a ansiedade do desconhecido, já que, como treineiro, o aluno não está concorrendo à vaga em curso superior, mas se familiarizando com as provas do Enem.