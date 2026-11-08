As aves comedoras de crianças que moldaram nossa evolução na Idade da Pedra

Não se sabe ao certo qual espécie de ave comeu a criança humana, conhecida como o "menino de Taung". Mas as marcas de punções sobre suas órbitas oculares são consistentes com garras de águias, que caçam suas presas desta forma. Às vezes, elas armazenam parte da caça em uma árvore e levam o restante para o ninho.