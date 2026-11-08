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Mulher de 72 anos morre após ser atropelada por moto em Barra de São Francisco

Vítima foi socorrida e chegou a ficar dois dias internada, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 20:15

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

08 nov 2026 às 20:15

Uma mulher de 72 anos morreu neste domingo (8), dois dias depois ser atropelada por uma motocicleta no Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que Lourdes de Andrade Tardane foi atingida pelo veículo, na noite de sexta-feira (6), enquanto atravessava a faixa de pedestres (veja vídeo acima)


Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192/Samu) e encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, onde ficou internada, mas não resistiu aos ferimentos.


Segundo informações da Polícia Militar, os policiais que atenderam a ocorrência encontraram a mulher caída no meio da via, inconsciente e com dificuldades para respirar. O motociclista também estava no local e permaneceu à disposição dos policiais para prestar esclarecimentos.


Em depoimento, o condutor relatou que trafegava pelo Centro da cidade acompanhado da sobrinha quando avistou a mulher atravessando a rua. Segundo ele, tentou desviar, inclusive seguindo pela contramão, mas não conseguiu evitar a colisão. O motociclista afirmou que estava em baixa velocidade.


O motociclista, que não apresentava ferimentos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi ouvido e liberado. Ele era habilitado, estava com o veículo licenciado e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. 

Em nota, a Polícia Civil informou que não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante do motociclista, mas que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Barra de São Francisco.  


A Polícia Científica informou que foi acionada por volta das 3h25 deste domingo (8) para recolher o corpo da mulher no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. 

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. 

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