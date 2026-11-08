Adolescente atropelado em festa da vitória de Lula morre após 13 dias de internação no ES

Um adolescente de 12 anos morreu no sábado (7), após passar 13 dias internado em decorrência de um atropelamento ocorrido durante um evento de comemoração à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo. Ricardo Fernandes dos Santos Batista estava na garupa de uma motocicleta atingida por um carro no dia 25 de outubro, dia do segundo turno das eleições, na localidade de São Bento.
O corpo do adolescente foi sepultado na manhã deste domingo (8), data em que ele completaria 13 anos. Desde o dia do acidente, Ricardo estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São José, em Colatina. Ele sofreu ferimentos graves em uma das pernas, passou por três cirurgias e chegou a correr risco de amputação. Na motocicleta também estava outro adolescente, de 16 anos, que segue internado.
O caso é investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da delegacia de Santa Teresa, na Região Centro-Serrana do Estado.
O advogado Adilson Baratella, que representa a família ao lado de Valter Salveira, afirma que uma das suspeitas é de que o atropelamento tenha sido provocado por motivação política, mas que a hipótese "ainda depende de esclarecimentos da investigação".
O motorista envolvido na colisão registrou um boletim de ocorrência com data de 26 de outubro. No documento, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso em primeira mão, ele alegou que a motocicleta ocupada pelos adolescentes teria realizado uma ultrapassagem em alta velocidade e batido em seu veículo. Ele não terá o nome divulgado, porque até o momento não é alvo do inquérito.
A mãe do adolescente também procurou a delegacia no dia do acidente, mas, segundo o advogado Adilson Baratella, teria sido informada que não seria possível registrar outra ocorrência sobre o mesmo fato. Em 27 de outubro, dois dias após o acidente, ela retornou acompanhada de dois advogados. Na ocasião, ainda de acordo com a defesa, o delegado teria colhido o depoimento da mãe para integrar o inquérito policial, dispensando a elaboração de um novo boletim.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem para esclarecer o impasse envolvendo o registro da ocorrência e informar os procedimentos adotados na investigação. Não houve retorno até a publicação desta matéria. A reportagem também tenta contato com o motorista.
O domingo (8), que seria de comemoração pelos 13 anos de Ricardo, foi marcado pela despedida do adolescente. Filho único, ele foi velado e sepultado justamente no dia de seu aniversário.
A técnica de enfermagem Júlia Gonçalves Ferreira Luchi, de 23 anos, tia da vítima, relatou o abalo enfrentado pela mãe de Ricardo, que trabalha como vigilante. Segundo ela, a mãe era responsável pelos cuidados e pela rotina do filho, com quem mantinha uma relação muito próxima.
Júlia também confirmou que a mãe tentou registrar a ocorrência no dia do acidente, mas só conseguiu prestar depoimento à polícia em 27 de outubro, quando voltou à delegacia acompanhada de advogados.
A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) acompanha o caso em conjunto com outra comissão nacional, formada por cerca de 100 integrantes, entre advogados, parlamentares e representantes da sociedade civil.
Em conversa com A Gazeta neste domingo (8), a deputada estadual Camila Valadão, presidente da comissão da Ales, defendeu uma apuração rigorosa das circunstâncias do atropelamento, especialmente diante da suspeita de motivação política.
A parlamentar informou que encaminhará ofícios ao governo do Estado, à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), à Polícia Civil e ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), solicitando providências para esclarecer o caso.
A reportagem teve acesso a parte do documento, datado de 4 de novembro, que deverá ser atualizado com novos questionamentos após a morte do adolescente. No texto, a comissão pede a análise de mensagens atribuídas ao motorista, perícia nos veículos envolvidos, busca por imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas. O colegiado também solicita a instauração ou o aditamento de inquérito policial para apurar as circunstâncias da colisão.
A morte de Ricardo também provocou manifestações de políticos capixabas nas redes sociais. A deputada estadual eleita Açucena (PT) publicou uma nota de pesar em que manifestou solidariedade à família e afirmou acompanhar o caso, desde o início, junto à Defensoria Pública.
Na publicação, associou o episódio a um cenário de violência política contra apoiadores de Lula. A possível motivação política do atropelamento, no entanto, ainda é investigada.
O deputado estadual João Coser (PT) também lamentou a morte de Ricardo e defendeu uma apuração rigorosa. Em publicação nas redes sociais, afirmou que moradores que presenciaram o atropelamento relataram a suspeita de um crime de ódio. "Não podemos admitir tamanha intolerância. Que as autoridades responsáveis apurem com rigor o caso e que a justiça seja feita", escreveu.
Já o senador Fabiano Contarato (PT) manifestou solidariedade aos familiares e ao outro adolescente envolvido no acidente, de 16 anos. Ele também mencionou os relatos de possível intolerância política e cobrou esclarecimentos sobre as circunstâncias da colisão.
"É difícil aceitar que um menino tão jovem tenha perdido a vida em um episódio de violência motivado, segundo os relatos, pela intolerância política", afirmou o senador.