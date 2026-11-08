Adolescente atropelado em festa da vitória de Lula morre após 13 dias de internação no ES

Um adolescente de 12 anos morreu no sábado (7), após passar 13 dias internado em decorrência de um atropelamento ocorrido durante um evento de comemoração à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo. Ricardo Fernandes dos Santos Batista estava na garupa de uma motocicleta atingida por um carro no dia 25 de outubro, dia do segundo turno das eleições, na localidade de São Bento.





O corpo do adolescente foi sepultado na manhã deste domingo (8), data em que ele completaria 13 anos. Desde o dia do acidente, Ricardo estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São José, em Colatina. Ele sofreu ferimentos graves em uma das pernas, passou por três cirurgias e chegou a correr risco de amputação. Na motocicleta também estava outro adolescente, de 16 anos, que segue internado.





O caso é investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da delegacia de Santa Teresa, na Região Centro-Serrana do Estado.





O advogado Adilson Baratella, que representa a família ao lado de Valter Salveira, afirma que uma das suspeitas é de que o atropelamento tenha sido provocado por motivação política, mas que a hipótese "ainda depende de esclarecimentos da investigação".





O motorista envolvido na colisão registrou um boletim de ocorrência com data de 26 de outubro. No documento, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso em primeira mão, ele alegou que a motocicleta ocupada pelos adolescentes teria realizado uma ultrapassagem em alta velocidade e batido em seu veículo. Ele não terá o nome divulgado, porque até o momento não é alvo do inquérito.





A mãe do adolescente também procurou a delegacia no dia do acidente, mas, segundo o advogado Adilson Baratella, teria sido informada que não seria possível registrar outra ocorrência sobre o mesmo fato. Em 27 de outubro, dois dias após o acidente, ela retornou acompanhada de dois advogados. Na ocasião, ainda de acordo com a defesa, o delegado teria colhido o depoimento da mãe para integrar o inquérito policial, dispensando a elaboração de um novo boletim.





A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem para esclarecer o impasse envolvendo o registro da ocorrência e informar os procedimentos adotados na investigação. Não houve retorno até a publicação desta matéria. A reportagem também tenta contato com o motorista.