ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Cotidiano
  • Adolescente atropelado em festa da vitória de Lula morre após 13 dias de internação no ES
Investigação

Adolescente atropelado em festa da vitória de Lula morre após 13 dias de internação no ES

Polícia apura circunstâncias da colisão que matou Ricardo Fernandes dos Santos Batista, sepultado neste domingo (8), dia em que completaria 13 anos

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 20:50

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

08 nov 2026 às 20:50
Ricardo foi sepultado neste domingo (8), dia em que completaria 13 anos
Ricardo Batista foi sepultado neste domingo (8), dia em que completaria 13 anos Acervo da família

Um adolescente de 12 anos morreu no sábado (7), após passar 13 dias internado em decorrência de um atropelamento ocorrido durante um evento de comemoração à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo. Ricardo Fernandes dos Santos Batista estava na garupa de uma motocicleta atingida por um carro no dia 25 de outubro, dia do segundo turno das eleições, na localidade de São Bento. 


O corpo do adolescente foi sepultado na manhã deste domingo (8), data em que ele completaria 13 anos. Desde o dia do acidente, Ricardo estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São José, em Colatina. Ele sofreu ferimentos graves em uma das pernas, passou por três cirurgias e chegou a correr risco de amputação. Na motocicleta também estava outro adolescente, de 16 anos, que segue internado.


O caso é investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da delegacia de Santa Teresa, na Região Centro-Serrana do Estado. 


O advogado Adilson Baratella, que representa a família ao lado de Valter Salveira, afirma que uma das suspeitas é de que o atropelamento tenha sido provocado por motivação política, mas que a hipótese "ainda depende de esclarecimentos da investigação"


O motorista envolvido na colisão registrou um boletim de ocorrência com data de 26 de outubro. No documento, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso em primeira mão, ele alegou que a motocicleta ocupada pelos adolescentes teria realizado uma ultrapassagem em alta velocidade e batido em seu veículo. Ele não terá o nome divulgado, porque até o momento não é alvo do inquérito. 


A mãe do adolescente também procurou a delegacia no dia do acidente, mas, segundo o advogado Adilson Baratella, teria sido informada que não seria possível registrar outra ocorrência sobre o mesmo fato. Em 27 de outubro, dois dias após o acidente, ela retornou acompanhada de dois advogados. Na ocasião, ainda de acordo com a defesa, o delegado teria colhido o depoimento da mãe para integrar o inquérito policial, dispensando a elaboração de um novo boletim.


A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem para esclarecer o impasse envolvendo o registro da ocorrência e informar os procedimentos adotados na investigação. Não houve retorno até a publicação desta matéria. A reportagem também tenta contato com o motorista. 

Adolescente era filho único

O domingo (8), que seria de comemoração pelos 13 anos de Ricardo, foi marcado pela despedida do adolescente. Filho único, ele foi velado e sepultado justamente no dia de seu aniversário.


A técnica de enfermagem Júlia Gonçalves Ferreira Luchi, de 23 anos, tia da vítima, relatou o abalo enfrentado pela mãe de Ricardo, que trabalha como vigilante. Segundo ela, a mãe era responsável pelos cuidados e pela rotina do filho, com quem mantinha uma relação muito próxima.


Júlia também confirmou que a mãe tentou registrar a ocorrência no dia do acidente, mas só conseguiu prestar depoimento à polícia em 27 de outubro, quando voltou à delegacia acompanhada de advogados.

Comissão na Ales acompanha investigação

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) acompanha o caso em conjunto com outra comissão nacional, formada por cerca de 100 integrantes, entre advogados, parlamentares e representantes da sociedade civil.


Em conversa com A Gazeta neste domingo (8), a deputada estadual Camila Valadão, presidente da comissão da Ales, defendeu uma apuração rigorosa das circunstâncias do atropelamento, especialmente diante da suspeita de motivação política.


A parlamentar informou que encaminhará ofícios ao governo do Estado, à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), à Polícia Civil e ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), solicitando providências para esclarecer o caso.


A reportagem teve acesso a parte do documento, datado de 4 de novembro, que deverá ser atualizado com novos questionamentos após a morte do adolescente. No texto, a comissão pede a análise de mensagens atribuídas ao motorista, perícia nos veículos envolvidos, busca por imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas. O colegiado também solicita a instauração ou o aditamento de inquérito policial para apurar as circunstâncias da colisão.

Políticos se manifestam sobre morte

A morte de Ricardo também provocou manifestações de políticos capixabas nas redes sociais. A deputada estadual eleita Açucena (PT) publicou uma nota de pesar em que manifestou solidariedade à família e afirmou acompanhar o caso, desde o início, junto à Defensoria Pública. 


Na publicação, associou o episódio a um cenário de violência política contra apoiadores de  Lula. A possível motivação política do atropelamento, no entanto, ainda é investigada.


O deputado estadual João Coser (PT) também lamentou a morte de Ricardo e defendeu uma apuração rigorosa. Em publicação nas redes sociais, afirmou que moradores que presenciaram o atropelamento relataram a suspeita de um crime de ódio. "Não podemos admitir tamanha intolerância. Que as autoridades responsáveis apurem com rigor o caso e que a justiça seja feita", escreveu.


Já o senador Fabiano Contarato (PT) manifestou solidariedade aos familiares e ao outro adolescente envolvido no acidente, de 16 anos. Ele também mencionou os relatos de possível intolerância política e cobrou esclarecimentos sobre as circunstâncias da colisão.

"É difícil aceitar que um menino tão jovem tenha perdido a vida em um episódio de violência motivado, segundo os relatos, pela intolerância política", afirmou o senador.

Leia sobre cotidiano no ES

Adolescente atropelado em festa da vitória de Lula morre após 13 dias de internação no ES

Associação de moradores: por que a participação comunitária importa tanto no ES?

Inmet emite alerta de tempestade com perigo potencial a 54 cidades do ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo São Roque do Canaã Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ventos de até 57 km/h provocam destelhamentos e estragos em Marataízes
Ventos fortes derrubam telhados e causam estragos em Marataízes
Caderno azul do primeiro dia de provas do Enem 2026
Enem 2026 tem questões sobre mulheres, Lei Rouanet, povos indígenas e memória
Mulher de 72 anos morre após ser atropelada por moto em Barra de São Francisco
Mulher de 72 anos morre após ser atropelada por moto em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.