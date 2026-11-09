Enem 2026: veja o gabarito extraoficial comentado da prova verde

O gabarito extraoficial comentado do caderno verde do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 pode ser conferido abaixo. O material foi elaborado por professores da Gama Pré-Vestibular e reúne as respostas e explicações das questões do primeiro dia de provas, no domingo (8).



O documento traz as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.



A resolução apresenta a alternativa considerada correta pelos professores e comentários que explicam o raciocínio por trás de cada resposta.



VEJA O GABARITO COMENTADO DO CADERNO VERDE



Entre os temas abordados na prova, uma das questões de Linguagens chama a atenção por discutir os impactos ambientais da vida digital. A questão 27 relaciona o uso cotidiano de redes sociais, plataformas de streaming e ferramentas de inteligência artificial ao consumo de água e energia pelos data centers. Outro assunto contemporâneo aparece na questão 16, que aborda os princípios do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.

Abaixo, confira também o gabarito extraoficial do 1º dia, com correções também feitas por professores da Gama Pré-Vestibular, que também participaram de live de A Gazeta.