Enem 2026: simule nota do 1º dia de prova com calculadora TRI

Enquanto aguarda o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio, quem passou pelo primeiro dia de provas, neste domingo (8), pode usar o Simulador TRI, desenvolvido pela Gama Pré-Vestibular, disponibilizado pela A Gazeta (veja abaixo).





A calculadora permite o aluno conferir as questões e também os pontos que deve somar. A ferramenta usa os critérios da Teoria de Resposta ao Item (TRI), mesma metodologia de correção do Enem, para fazer as estimativas. Além disso, será possível comparar a pontuação aproximada alcançada na prova com as notas de corte do Sistema Unificado (Sisu) para diferentes cursos e universidades.





O gabarito oficial do Enem 2026 tem prazo de até o 10º dia útil após o segundo dia de provas para ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), órgão que organiza a avaliação.





Para usar a calculadora da Gama, o candidato precisa fazer login na ferramenta e se atentar à cor do caderno da sua prova, já que os gabaritos são diferentes. Quem quiser simular a nota da prova em tela cheia, pode clicar aqui.