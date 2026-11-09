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Enem 2026: simule nota do 1º dia de prova com calculadora TRI

Ferramenta usa os critérios da Teoria de Resposta ao Item (TRI), mesma metodologia de correção do Enem

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 21:41

Publicado em 

08 nov 2026 às 21:41

Enquanto aguarda o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio, quem passou pelo primeiro dia de provas, neste domingo (8), pode usar o Simulador TRI, desenvolvido pela Gama Pré-Vestibular, disponibilizado pela A Gazeta (veja abaixo).


A calculadora permite o aluno conferir as questões e também os pontos que deve somar. A ferramenta usa os critérios da Teoria de Resposta ao Item (TRI), mesma metodologia de correção do Enem, para fazer as estimativas. Além disso, será possível comparar a pontuação aproximada alcançada na prova com as notas de corte do Sistema Unificado (Sisu) para diferentes cursos e universidades.


O gabarito oficial do Enem 2026 tem prazo de até o 10º dia útil após o segundo dia de provas para ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), órgão que organiza a avaliação.


Para usar a calculadora da Gama, o candidato precisa fazer login na ferramenta e se atentar à cor do caderno da sua prova, já que os gabaritos são diferentes. Quem quiser simular a nota da prova em tela cheia, pode clicar aqui.

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