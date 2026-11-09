As disputas internas no Partido Republicano após a derrota de Trump nas eleições de meio de mandato

Os democratas também se beneficiaram da percepção pública de que a família e a administração Trump estão repletas de casos de favorecimento pessoal e corrupção. O foco do presidente nas obras do salão de festas da Casa Branca e em outros projetos de construção em Washington também contribuiu para a sensação, entre os eleitores, de que ele estava mais preocupado com seu legado do que em lidar com questões relacionadas ao custo de vida.