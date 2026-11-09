Gabarito do Enem 2026: veja correção extraoficial do 1º dia de prova

A prova trouxe questões sobre a presença das mulheres na história, a Lei Rouanet, as terras raras, o ECA Digital, a resistência dos povos indígenas, a escravidão e a construção da memória coletiva. Já o tema da redação foi "A valorização do SUS como direito universal".





A avaliação também cobrou a finalidade de anúncios, infográficos e materiais de divulgação de exposições. Nesses itens, pequenas mudanças nos verbos das alternativas podiam alterar o sentido da resposta.





Em ciências humanas, a prova de história se afastou de uma perspectiva eurocêntrica. O Brasil Colônia apareceu em questões sobre populações indígenas, cristianismo e escravidão.





Veja os gabaritos com comentários dos professores:









Com informações da FolhaPress