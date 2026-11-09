ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Enem
  • Gabarito do Enem 2026: veja correção extraoficial do 1º dia de prova
Análise

Gabarito do Enem 2026: veja correção extraoficial do 1º dia de prova

Exame deste ano trouxe temas como valorização do SUS, presença das mulheres na história e até terras raras

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 21:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2026 às 21:57
Caderno azul do primeiro dia de provas do Enem 2026
Caderno azul do primeiro dia de provas do Enem 2026 André Cypreste

Candidatos do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), que participaram do primeiro dia de provas da edição de 2026 neste domingo (8), podem conferir o gabarito extraoficial. As correções foram feitas por professores da Gama Pré-Vestibular, que também participaram de live de A Gazeta.

A prova trouxe questões sobre a presença das mulheres na história, a Lei Rouanet, as terras raras, o ECA Digital, a resistência dos povos indígenas, a escravidão e a construção da memória coletiva. Já o tema da redação foi "A valorização do SUS como direito universal".


A avaliação também cobrou a finalidade de anúncios, infográficos e materiais de divulgação de exposições. Nesses itens, pequenas mudanças nos verbos das alternativas podiam alterar o sentido da resposta.


Em ciências humanas, a prova de história se afastou de uma perspectiva eurocêntrica. O Brasil Colônia apareceu em questões sobre populações indígenas, cristianismo e escravidão.


Veja os gabaritos com comentários dos professores:


Com informações da FolhaPress

Veja Também 

Caderno azul do primeiro dia de provas do Enem 2026

Enem 2026 tem questões sobre mulheres, Lei Rouanet, povos indígenas e memória

Estudantes chegam ao local de prova para o primeiro dia do Enem 2026.

Difícil, tranquilo ou ruim: a opinião dos alunos sobre a redação do Enem 2026

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Visita à Sala de Monitoramento do Enem 2026, no Inep

Tema do Enem sobre SUS traz reflexão sobre saúde como direito, diz Lula

Imagem de destaque

Redação do Enem 2026 aborda 'a valorização do SUS como direito universal'

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem Enem 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ilustração de uma calculadora TRI do Enem
Enem 2026: simule nota do 1º dia de prova com calculadora TRI
Imagem BBC Brasil
As disputas internas no Partido Republicano após a derrota de Trump nas eleições de meio de mandato
Ventos de até 57 km/h provocam destelhamentos e estragos em Marataízes
Ventos fortes derrubam telhados e causam estragos em Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.