Enem 2026: veja o gabarito extraoficial comentado da prova amarela

O gabarito extraoficial comentado do caderno amarelo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 pode ser conferido abaixo. O material foi elaborado por professores da Gama Pré-Vestibular e reúne as respostas e explicações das questões do primeiro dia de provas, no domingo (8).





O documento traz as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.





A resolução apresenta a alternativa considerada correta pelos professores e comentários que explicam o raciocínio por trás de cada resposta.





VEJA O GABARITO COMENTADO DO CADERNO AMARELO





Uma das questões de Linguagens chama a atenção por discutir o capacitismo presente em expressões usadas no dia a dia. A questão 41 apresenta uma campanha institucional que alerta para o uso de termos pejorativos relacionados às pessoas com deficiência, como "se fazer de surdo", "parece que é cego" e "dar uma de João sem braço". O conteúdo propõe uma reflexão sobre como a linguagem cotidiana também pode reproduzir preconceitos e discriminação.





Abaixo, confira também o gabarito extraoficial do 1º dia, com correções também feitas por professores da Gama Pré-Vestibular, que também participaram de live de A Gazeta.