Motorista embriagado deixa motociclista gravemente ferido em acidente em Castelo

Um carro e uma motocicleta se envolveram em um acidente na noite de domingo (8), na Rodovia Fued Nemer (ES 166), na localidade de Aracuí, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motociclista ficou gravemente ferido, e o motorista do automóvel foi preso após o teste do bafômetro apontar ingestão de bebida alcoólica.





De acordo com informações apuradas pela PM no local, um Fiat Mobi, que seguia no sentido Cachoeiro de Itapemirim, teria invadido a contramão e atingido uma Honda CG Titan 150, que trafegava no sentido contrário.





Com o impacto, o motociclista, de 51 anos, foi lançado a aproximadamente 30 metros e caiu em um barranco às margens da rodovia. Ele foi socorrido em estado grave e levado ao hospital de Castelo. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.





Ainda segundo a PM, populares se exaltaram nas proximidades da ambulância que prestava socorro à vítima. Por isso, foi necessária escolta policial até o hospital para preservar a integridade física do motorista do carro, de 47 anos.





O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou 0,87 miligrama de álcool por litro de ar expelido. O homem foi detido e encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada sob influência de álcool ou outra substância psicoativa e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).





Os veículos envolvidos foram removidos para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).