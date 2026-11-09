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Colisão na ES 166

Motorista embriagado deixa motociclista gravemente ferido em acidente em Castelo

Motociclista, de 51 anos, foi lançado a cerca de 30 metros e caiu em um barranco às margens da rodovia; motorista fez o teste do bafômetro, que apontou 0,87 mg/L de álcool

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 09:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 nov 2026 às 09:21
Acidente entre carro e moto em Castelo deixa motociclista gravemente ferido
Acidente entre carro e moto em Castelo deixa motociclista gravemente ferido Crédito: Redes sociais

Um carro e uma motocicleta se envolveram em um acidente na noite de domingo (8), na Rodovia Fued Nemer (ES 166), na localidade de Aracuí, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motociclista ficou gravemente ferido, e o motorista do automóvel foi preso após o teste do bafômetro apontar ingestão de bebida alcoólica.


De acordo com informações apuradas pela PM no local, um Fiat Mobi, que seguia no sentido Cachoeiro de Itapemirim, teria invadido a contramão e atingido uma Honda CG Titan 150, que trafegava no sentido contrário.


Com o impacto, o motociclista, de 51 anos, foi lançado a aproximadamente 30 metros e caiu em um barranco às margens da rodovia. Ele foi socorrido em estado grave e levado ao hospital de Castelo. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.


Ainda segundo a PM, populares se exaltaram nas proximidades da ambulância que prestava socorro à vítima. Por isso, foi necessária escolta policial até o hospital para preservar a integridade física do motorista do carro, de 47 anos.


O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou 0,87 miligrama de álcool por litro de ar expelido. O homem foi detido e encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada sob influência de álcool ou outra substância psicoativa e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).


Os veículos envolvidos foram removidos para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

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