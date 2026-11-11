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Tempestade Charles em Portugal fecha escolas e cancela voos; o que se sabe

Escolas e repartições públicas consideradas não essenciais foram fechadas. Voos com saída e chegada a cidades como a capital Lisboa foram cancelados.

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 08:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

11 nov 2026 às 08:33
Imagem BBC Brasil
Carros submersos na região da Estação do Oriente devido ao mau tempo provocado pela passagem da tempestade Charles em Lisboa Crédito: Tiago Petinga/EPA/Shutterstock

O governo de Portugal declarou situação de alerta devido à tempestade que atinge grande parte do país nesta quarta-feira (11/11). As chuvas vêm acompanhadas de ventos que poderão atingir 150 km/h ao longo do dia, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O instituto batizou a tempestade de Charles. Ela é formada por um sistema meteorológico de baixa pressão no Oceano Atlântico Norte.

Essas tempestades se formam, em geral, quando massas de ar quente e frio se encontram. O ar quente, por ser mais leve, sobe e favorece a formação de nuvens e chuva. Com isso, cria-se uma região de baixa pressão, para onde o ar das áreas vizinhas se desloca. Esse movimento dá origem aos ventos, que podem ganhar força e provocar tempestades.

O governo português diz que há chance de ocorrer de "inundações, quedas de árvores e infraestruturas e perturbações nas redes de energia e comunicações". Com isso, escolas e repartições públicas consideradas não essenciais foram fechadas e voos foram cancelados.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, esta foi a primeira vez que as cerca de 8.000 escolas de Portugal suspenderam as aulas em todo o país devido à previsão de uma tempestade.

Ainda segundo a agência, algumas ruas de Lisboa ficaram alagadas devido a bueiros entupidos, uma rede nacional de supermercados fechou suas unidades e uma conferência internacional de tecnologia que aconteceria na cidade, com a expectativa de receber 70 mil pessoas, cancelou suas atividades.

De onde vem o nome Charles?

O nome Charles não tem relação com características da tempestade nem foi escolhido aleatoriamente.

Portugal integra um grupo de países europeus — dos quais também fazem parte Andorra, Bélgica, Espanha, França, Luxemburgo, Portugal — que compartilham uma lista previamente definida de nomes para batizar depressões atmosféricas.

A lista segue a ordem alfabética e alterna entre nomes masculinos e femininos. Na temporada 2026/2027, que começou em 1º de setembro, Charles aparece depois de Adam e Bruna, que atingiram a Península Ibérica nos últimos meses.

Voos cancelados

Segundo o jornal português Público, entre partidas e chegadas, cerca de 220 voos foram cancelados nos aeroportos de Lisboa e Faro até às 9h20 do horário local, ou 6h20 no Horário de Brasília.

A maioria deles diz respeito a cancelamentos no Aeroporto Humberto Delgado, na capital, que é a principal porta de entrada e saída ao país.

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