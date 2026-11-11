Tempestade Charles em Portugal fecha escolas e cancela voos; o que se sabe

Essas tempestades se formam, em geral, quando massas de ar quente e frio se encontram. O ar quente, por ser mais leve, sobe e favorece a formação de nuvens e chuva. Com isso, cria-se uma região de baixa pressão, para onde o ar das áreas vizinhas se desloca. Esse movimento dá origem aos ventos, que podem ganhar força e provocar tempestades.