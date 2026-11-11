3 pontos para entender a primeira greve geral na Espanha em 14 anos, apoiada pelo governo e criticada pela oposição

"A greve oferece aos eleitores progressistas uma causa comum, apesar de suas divergências. Além disso, mobiliza os eleitores jovens e em situação de precariedade econômica, que são os mais indecisos entre votar ou se abster e os mais afetados pela crise da moradia. A insatisfação deles deixa de ser algo difuso e passa a ter responsáveis identificáveis", afirma Bayón, cientista político.