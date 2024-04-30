Tentamos por 5 dias tirar o RG; veja a saga por uma vaga no ES

Tem, mas acabou”? É o que vem acontecendo com quem tenta emitir a Carteira de Identificação Nacional (CIN) no Já buscou por algum produto ou serviço e recebeu a mensagem: “”? É o que vem acontecendo com quem tenta emitir a Carteira de Identificação Nacional (CIN) no Espírito Santo . Desde o início dos agendamentos on-line, em julho de 2022, o site responsável, o AgendaES , até mostra vagas disponíveis, mas, na hora do "vamos ver", muitos capixabas ficam na mão.

Em A Gazeta, trilhamos, passo a passo, o caminho para o agendamento e as barreiras que as pessoas que precisam do documento no Estado têm enfrentado. Confira no vídeo acima.

A saga

Por cinco dias consecutivos, de segunda a sexta-feira, a reportagem acessou o site agenda.es.gov.br, responsável por fazer a ponte entre quem tenta emitir a identidade com quem deve realizar a emissão. Com o login feito na conta gov.br por volta das 7h50, monitoramos o horário e tentamos o agendamento sempre às 8h, que é quando as vagas são disponibilizadas a cada dia pelo Instituto de Identificação da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES).

Durante as tentativas, no terceiro dia, uma vaga foi ofertada para Colatina , na Região Noroeste, a 138 quilômetros da Capital . Nesse caso, indo de ônibus, seria necessário comprar passagens com o custo entre R$ 53,44 e R$ 78,24, além de ficar por três horas para ir e mais três horas para voltar. Já de carro, a viagem duraria cerca de duas horas e vinte minutos, além do custo com o combustível.

Dessa forma, o valor para emissão do documento, que é de R$ 76,55 para quem busca a segunda via, aumentaria, considerando a necessidade de deslocamento entre as cidades. Vale lembrar que, para quem vai emitir a primeira via, o documento é gratuito.

Além das cidades que contam com agendamento on-line, nos demais municípios capixabas, atualmente o atendimento ocorre por ordem de chegada em Postos de Identificação. Entretanto, segundo a PCIES, os Cartórios de Registro Civil também passarão a disponibilizar as vagas no sistema AgendaES, em horário que ainda será definido pelo órgão, resultando em um acréscimo de cerca de 500 vagas por semana.

“Essa tratativa está em fase final de implementação. Ressaltamos que o atendimento nos cartórios exige o pagamento de custas ao próprio cartório, no valor aproximado de R$ 45 (mais impostos, a depender do município), diretamente no estabelecimento”, esclarece a Polícia Científica.

Sendo assim, quem busca a emissão da segunda via no cartório precisa desembolsar pelo menos R$ 121,55 para garantir o documento.

5.500 vagas a partir de maio

Procurada pela reportagem, a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) explicou que monitoramentos são realizados, de forma constante, em relação às vagas oferecidas no sistema AgendaES, que hoje oferta certa de 500 vagas por dia. E acrescentou que estão sendo tomadas medidas para a ampliação da oferta, por meio da contratação de servidores terceirizados para atuação nos postos de identificação.

"Esse monitoramento consiste na avaliação do funcionamento do site. Infelizmente, ainda não temos uma ferramenta para medir quantas pessoas acessam o portal a cada dia, mas isso já foi solicitado para que a experiência do usuário seja melhorada", explica Juliana Arósio Sales, perita criminal da PCIES.

Segundo a PCIES, o número de vagas para quem busca pela emissão do documento será ampliado. Serão mais de 5.500 vagas semanais a partir de maio , sendo esse o maior número de vagas ofertadas desde o início dos agendamentos.

A expectativa é que mais de mil vagas sejam disponibilizadas a cada dia para moradores da Grande Vitória, através do site AgendaES. Segundo o órgão, as oportunidades serão liberadas todas as sextas-feiras, às 8h, com marcação para a semana seguinte.

Número de vagas por dia, a partir de maio

Aracruz - 150

Cachoeiro de Itapemirim - 270

Colatina - 360

Cariacica (Faça Fácil) - 1.540

Guarapari - 390

Linhares - 310

São Mateus - 280

Serra (Detran) - 150

Serra (PróCidadão) 210

Viana - 240

Vila Velha - 745

Vitória (Assembleia Legislativa) - 450

Vitória (Casa do Cidadão) - 400

Marataízes - 30

Barra de São Francisco - 60

Questionada sobre a possibilidade de agendamentos a longo prazo, Juliana explica que o órgão já estudou o formato, mas afirma que não seria prático para o Espírito Santo.

"A gente já fez experimentos de agendar para um mês ou até 60 dias, mas as pessoas desistem do agendamento quando é uma data muito para a frente. Por isso, a gente escolheu trabalhar com prazo reduzido, que tem uma adesão maior das pessoas", detalha a perita.

Documentos necessários para emissão da identidade

Certidão de nascimento ou casamento, conforme for o estado civil;

Responsáveis por menores de 5 anos devem portar uma foto 3 x 4 colorida, com fundo branco, da criança



Comprovante de residência;



CPF;



Se for solicitada isenção da taxa: comprovante da condição para isenção (boletim de ocorrência ou comprovação de renda);



Onde emitir o documento além do site AgendaES?