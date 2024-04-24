ES vai ter mais de 5,5 mil vagas para tirar Carteira de Identidade

A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) vai aumentar o número de vagas para quem busca pela emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Serão mais de 5.500 vagas semanais a partir de maio, sendo essa a maior quantidade já ofertada desde o início dos agendamentos, em julho de 2022.

a partir de maio, as vagas serão liberadas todas as sextas-feiras, às 8h, com marcação para a semana seguinte. A expectativa é que mais de mil vagas sejam disponibilizadas a cada dia para moradores da Grande Vitória , através do site AgendaES . Segundo o órgão,

Nos demais municípios capixabas, atualmente o atendimento ocorre por ordem de chegada nos Postos de Identificação. Entretanto, segundo a PCIES, os Cartórios de Registro Civil também passarão a disponibilizar as vagas no sistema AgendaES, em horário que ainda será definido e divulgado pelo órgão, resultando em, aproximadamente, 500 vagas por semana.

“Essa tratativa está em fase final de implementação. Ressaltamos que o atendimento nos cartórios exige o pagamento de custas ao próprio cartório, no valor aproximado de R$ 45 (mais impostos, a depender do município), pago diretamente no estabelecimento”, esclarece a Polícia Científica.