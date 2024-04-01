ES começa a emissão da nova carteira de identidade; veja como pedir

O Espírito Santo começa a emissão do novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em cartórios e em todos os 78 municípios do Espírito Santo a partir desta segunda-feira (1º de abril).

Segundo a Polícia Científica , quem for pedir a primeira via da carteira não terá custos. “Caso haja necessidade de emissão de outra via por outro motivo, que não a renovação obrigatória por lei, haverá o pagamento de taxa de R$ 76,55, se o cidadão não se enquadrar num caso de isenção legal”, divulgou o órgão.

Segundo a superintendência, além da primeira via, os casos de isenção se enquadram em furto ou roubo do documento com boletim de ocorrência, ou comprovação de renda de até três salários mínimos (R$ 4.236).

Your browser does not support the audio element. Nova Carteira de Identidade: emissão em todo o ES começa em 1º de abril

Documentos necessários

Certidão de nascimento ou casamento, conforme for o estado civil;

Responsáveis por menores de 5 anos devem portar uma foto 3 x 4 colorida, com fundo branco, da criança



Comprovante de residência;



CPF;



Se for solicitada isenção da taxa: comprovante da condição para isenção (boletim de ocorrência ou comprovação de renda);



Segundo a Polícia Científica, a prioridade para a emissão do novo documento é para pessoas com deficiência, idosos a partir dos 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, obesos (as), pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas com mobilidade reduzida.

Onde emitir a nova identidade

Em Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Guarapari, Linhares, Marataízes, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, é possível fazer o agendamento de forma on-line, por meio do site agenda.es.gov.br

No portal, o usuário faz login na conta Gov.br e é direcionado para uma página onde seleciona endereço, data e horário disponível para emissão do documento.

Nos demais municípios, segundo o órgão, basta comparecer aos postos de atendimento munidos dos documentos necessários.

Modelo atual é válido até 2032

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) propõe uma série de modernizações à identificação dos brasileiros. Mas não é necessário correr para atualizar o documento. Como explica a Polícia Científica, os modelos vigentes ainda terão validade até 2032.