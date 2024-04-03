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Missão impossível

Tirar carteira de identidade vira saga no ES; esteticista tenta vaga há 2 anos

Plataforma de agendamento disponibiliza um número limitado de vagas, que se esgotam rapidamente, o que causa reclamações de quem precisa tirar o documento
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

03 abr 2024 às 09:03

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 09:03

A esteticista Milena Reis conta que tenta fazer o agendamento há dois anos
A esteticista Milena Reis conta que tenta fazer o agendamento há dois anos Crédito: Arquivo pessoal
A nova Carteira de Identificação Nacional (CIN) já está sendo emitida em todos os 78 municípios do Espírito Santo. Apesar de o modelo se propor a ser mais prático por unificar documentos, como CPF, RG e até passaporte, em apenas um número, quem mora no Estado relata que não há facilidade ao tentar fazer o agendamento para pedir a nova identidade. O sistema de agendamento online disponibiliza diariamente um número limitado de vagas, que se esgotam rapidamente. Diante da "missão quase impossível" de conseguir marcar uma data, sobram reclamações entre aqueles que precisam tirar o novo documento.
É o caso da esteticista Milena Reis, 24 anos. Depois de casar, ela começou a tentar agendar a emissão de um novo documento para atualizar o sobrenome. Moradora de Colatina, primeiro tentou o contato por telefone. "Me passaram a informação de que eu deveria agendar pelo site. Aí começou a batalha de todos os dias entrar no site de manhã, à tarde, à noite, em diversos horários, diversos dias da semana, e eu nunca consegui", conta. 
Milena chegou a abrir mão de uma noite de sono pelo documento. "Já tentei de madrugada, mas aparecia que o sistema estava fora do ar. De manhã, bem cedinho, já aparecia a informação de que mais de 400 agendamentos foram realizados no dia e a orientação de voltar mais tarde ou ficar na fila e aguardar desistências", relata a esteticista, que disse tentar fazer o agendamento há 2 anos.

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Na publicação de A Gazeta no Instagram, sobre o início da emissão da nova carteira de identidade, leitores reclamaram da dificuldade em conseguir uma vaga, mesmo acessando o sistema de agendamento logo no início da manhã. "Gente, eu estou há mais de um mês tentando agendar pro meu filho. Todos os dias, às 8h em ponto, eu abro o site e nunca consigo vaga", afirma uma leitora.
print das redes sociais
Leitores de A Gazeta reclamam do sistema de agendamento da carteira de identidade Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Em outro comentário, um perfil relata que até viu uma vaga disponível, entretanto para municípios mais distantes da Capital. "Acessei e o agendamento e aparece com uma vaga para Guarapari ou São Mateus. Não tem para Serra, Vitória ou  Vila Velha", afirma. "Ninguém consegue agendar", diz outra leitora.
print das redes sociais
Leitores de A Gazeta reclamam do sistema de agendamento da carteira de identidade Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que diz a Polícia Científica?

Por nota, o Instituto de Identificação da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) afirmou que tem feito monitoramento constante das vagas ofertadas no sistema AgendaES e que, em 2024, foram tomadas medidas para a ampliação da oferta de vagas, por meio da contratação de servidores terceirizados para atuação nos postos de identificação.
Segundo a PCIES, houve um acréscimo de quase 500 vagas por semana no sistema eletrônico de agendamento, saltando de 4.530 vagas semanais em janeiro para 5.023 vagas em março de 2024.
Questionado sobre o porquê de o sistema não realizar agendamentos de longo prazo, a Polícia Científica informa que a ideia de disponibilizar vagas para o mês inteiro chegou a ser estudada, mas não foi adotada. Um dos motivos apontados é que, em razão da alta procura, as oportunidades se esgotariam rapidamente e cidadãos ficariam o resto do mês sem encontrar vagas. 
Além disso, segundo o órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em outros Estados há um índice relevante de ausências por causa de esquecimento quando os agendamentos são realizados a longo prazo. Leia a resposta da PCIES, na íntegra, ao final do texto. 

O que é a Carteira de Identidade Nacional (CIN)?

Você sabe de cor o número do RG, CPF, passaporte e carteira de trabalho? Mesmo se a resposta for sim, essa não é uma tarefa fácil. A Carteira de Identidade Nacional (CIN) tem a proposta de, futuramente, reunir vários documentos de identificação em um só, com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
A tendência é que todos os institutos de identificação dos Estados brasileiros atuem de forma integrada. De acordo com governo, o objetivo é levar cada pessoa a ter uma "carteira de identidade considerada o documento mais seguro do Brasil e um dos mais seguros do mundo", diz texto publicado no site do pasta.

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Nota do Instituto de Identificação da Polícia Científica do Espírito Santo

O Instituto de Identificação da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) tem feito monitoramento constante das vagas ofertadas no sistema AgendaES. Em 2024 foram tomadas medidas para a ampliação da oferta de vagas, por meio da contratação de servidores terceirizados para atuação nos postos de identificação. Com isso, houve um incremento de quase 500 vagas por semana no sistema eletrônico de agendamento, saltando de 4.530 vagas semanais em janeiro para 5.023 vagas em março de 2024.

Destaca-se que as vagas são disponibilizadas diariamente às 8h da manhã. Por isso, recomenda-se que o requerente acesse o sistema pouco antes desse horário, para que consiga ter acesso às vagas ofertadas no dia.

A ideia de disponibilizar vagas para o mês inteiro foi estudada anteriormente, no entanto não foi adotada pelos seguintes motivos:

1. Em razão da alta procura, as vagas para o mês inteiro se esgotariam rapidamente (até mesmo em 1 dia). Dessa forma, os cidadãos que procurassem vagas poderiam ficar durante todo o mês sem encontrar uma vaga no sistema, conseguindo visualizar novas vagas somente no mês seguinte;

2. Em experiências verificadas em outros estados, há índice relevante de ausências em razão de esquecimento, tendo em vista que agendamentos feitos para períodos muito à frente podem ser facilmente esquecidos pelo cidadão, mesmo com ferramentas eletrônicas de lembretes.

Desse modo, os postos atualmente disponibilizam suas vagas para 3 a 10 dias (em média) a partir da data de acesso, sendo esse, até o momento, o meio mais eficaz de oferta de agendamento.

Há uma expectativa de que o contrato de terceirização de mão-de-obra feito pela SEGER tenha um aditivo em meados desse ano, e a Polícia Científica espera receber mais servidores para serem alocados nos postos de identificação, permitindo, assim, que mais vagas de atendimento sejam disponibilizadas à população.

Veja, abaixo, um vídeo sobre como emitir a CIN

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