Tirar carteira de identidade vira saga no ES; esteticista tenta vaga há 2 anos

O Instituto de Identificação da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) tem feito monitoramento constante das vagas ofertadas no sistema AgendaES. Em 2024 foram tomadas medidas para a ampliação da oferta de vagas, por meio da contratação de servidores terceirizados para atuação nos postos de identificação. Com isso, houve um incremento de quase 500 vagas por semana no sistema eletrônico de agendamento, saltando de 4.530 vagas semanais em janeiro para 5.023 vagas em março de 2024.

Destaca-se que as vagas são disponibilizadas diariamente às 8h da manhã. Por isso, recomenda-se que o requerente acesse o sistema pouco antes desse horário, para que consiga ter acesso às vagas ofertadas no dia.

A ideia de disponibilizar vagas para o mês inteiro foi estudada anteriormente, no entanto não foi adotada pelos seguintes motivos:

1. Em razão da alta procura, as vagas para o mês inteiro se esgotariam rapidamente (até mesmo em 1 dia). Dessa forma, os cidadãos que procurassem vagas poderiam ficar durante todo o mês sem encontrar uma vaga no sistema, conseguindo visualizar novas vagas somente no mês seguinte;

2. Em experiências verificadas em outros estados, há índice relevante de ausências em razão de esquecimento, tendo em vista que agendamentos feitos para períodos muito à frente podem ser facilmente esquecidos pelo cidadão, mesmo com ferramentas eletrônicas de lembretes.

Desse modo, os postos atualmente disponibilizam suas vagas para 3 a 10 dias (em média) a partir da data de acesso, sendo esse, até o momento, o meio mais eficaz de oferta de agendamento.

Há uma expectativa de que o contrato de terceirização de mão-de-obra feito pela SEGER tenha um aditivo em meados desse ano, e a Polícia Científica espera receber mais servidores para serem alocados nos postos de identificação, permitindo, assim, que mais vagas de atendimento sejam disponibilizadas à população.