Chuva assusta moradores e volta a afetar cidades do Sul do Estado

A chuva na noite de sábado (30) voltou a trazer transtornos para alguns municípios do Sul do Espírito Santo. Houve registros de alagamentos e quedas de barreiras no interior de Castelo, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.

Em Castelo, segundo o prefeito João Paulo Nali, houve alagamento de uma escola na comunidade do Morro Vênus. Outros pontos da zona rural, como o distrito do Montepio e comunidades do Corumbá, Rio Manso e Pedregulho, registraram pontos de alagamento, porém, segundo Nali, sem problemas maiores. As equipes trabalham neste domingo (31) para restabelecerem a normalidade.

Em Vargem Alta, ponte foi danificada e locai foi tomado pela água Crédito: Defesa Civil de Vargem Alta

Em Rio Novo do Sul, segundo a Defesa Civil, pontes das localidades de Virgínia Nova e Cananeia foram danificadas. Os acessos nos locais são feitos apenas a pé. Já nas localidades de Princesa e Cachoeirinha, o rio transbordou em ruas próximas, mas não alagou casas.

Já em Vargem Alta, que foi afetada pela chuva há uma semana, vários problemas foram registrados pela Defesa Civil. Segundo o órgão, o rio voltou a subir e a água entrou em algumas casas. Bueiros e drenagem urbana em Jaciguá não suportaram e alagou as ruas. A Ponte de Córrego do Ouro caiu e a comunidade está isolada novamente.