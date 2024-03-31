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Alagamentos

Chuva assusta moradores e volta a afetar cidades do Sul do Estado

Houve registros de acúmulos de água e quedas de barreiras no interior de Castelo, Rio Novo do Sul e Vargem Alta

Publicado em 31 de Março de 2024 às 14:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mar 2024 às 14:31
A chuva na noite de sábado (30) voltou a trazer transtornos para alguns municípios do Sul do Espírito Santo. Houve registros de alagamentos e quedas de barreiras no interior de Castelo, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.
Em Castelo, segundo o prefeito João Paulo Nali, houve alagamento de uma escola na comunidade do Morro Vênus. Outros pontos da zona rural, como o distrito do Montepio e comunidades do Corumbá, Rio Manso e Pedregulho, registraram pontos de alagamento, porém, segundo Nali, sem problemas maiores. As equipes trabalham neste domingo (31) para restabelecerem a normalidade.
Em Vargem Alta, ponte foi danificada e locai
Em Vargem Alta, ponte foi danificada e locai foi tomado pela água Crédito: Defesa Civil de Vargem Alta
Em Rio Novo do Sul, segundo a Defesa Civil, pontes das localidades de Virgínia Nova e Cananeia foram danificadas. Os acessos nos locais são feitos apenas a pé. Já nas localidades de Princesa e Cachoeirinha, o rio transbordou em ruas próximas, mas não alagou casas.
Já em Vargem Alta, que foi afetada pela chuva há uma semana, vários problemas foram registrados pela Defesa Civil. Segundo o órgão, o rio voltou a subir e a água entrou em algumas casas. Bueiros e drenagem urbana em Jaciguá não suportaram e alagou as ruas. A Ponte de Córrego do Ouro caiu e a comunidade está isolada novamente.
Ainda de acordo com a Defesa Civil do município, em Taquarussu, houve queda de barreira, mas foi retirada na madrugada. Já na ES 164 pedras também deslizaram na pista e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER) foi acionado.

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