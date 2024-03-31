Mais de uma semana após tragédia, ES tem mais de 11 mil pessoas fora de casa

Mais de uma semana após a tragédia na Região Sul do Espírito Santo, mais de 11 mil pessoas estão fora de casa, segundo boletim da Defesa Civil Estadual divulgado às 6h deste domingo (31). No sábado (31), véspera de Páscoa, fortes chuvas voltaram a atingir o Estado, causando alagamentos, inclusive, na Grande Vitória.
O maior número de desalojados - quando a pessoa teve de deixar sua casa, não necessariamente a perdeu, e não está em abrigos - é em Mimoso do Sul com 5 mil. A cidade tenta se reconstruir após ser devastada pelas chuvas da semana passada.
Já desabrigado - aquele que perdeu a casa e está em um abrigo público - o maior número é em Apiacá, com 133 pessoas, seguido por Mimoso do Sul, com 100.
Entre a noite do dia 22 de março e a madrugada do dia 23, o Sul do Espírito Santo foi palco de uma tragédia por conta das chuvas que atingiram a região.
Um dia antes, no dia 21, os sistemas que monitoram o tempo no Brasil já sinalizavam a chegada de uma frente fria que causaria temporais no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O aviso de grande perigo dado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apontando para o risco de tempestades no Sul capixaba, concretizou-se de forma ainda mais severa que o esperado.
O alerta vermelho emitido pelo Inmet em 20 de março previa chuvas superiores a 60 mm/h ou 100mm/dia — que por si só já são expressivas — além de ventos acima de 100 km/h. Porém, em uma noite, o Estado recebeu mais que o dobro do previsto de chuva para todo o mês de março. O resultado foi trágico, principalmente em Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus do Norte, com um rastro de destruição e mortes.