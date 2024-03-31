Mais de uma semana após tragédia, ES tem mais de 11 mil pessoas fora de casa

Mimoso do Sul foi uma das mais atingidas com as fortes chuvas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Mais de uma semana após a tragédia na Região Sul do Espírito Santo , mais de 11 mil pessoas estão fora de casa, segundo boletim da Defesa Civil Estadual divulgado às 6h deste domingo (31). No sábado (31), véspera de Páscoa, fortes chuvas voltaram a atingir o Estado, causando alagamentos, inclusive, na Grande Vitória.

O maior número de desalojados - quando a pessoa teve de deixar sua casa, não necessariamente a perdeu, e não está em abrigos - é em Mimoso do Sul com 5 mil. A cidade tenta se reconstruir após ser devastada pelas chuvas da semana passada.

Já desabrigado - aquele que perdeu a casa e está em um abrigo público - o maior número é em Apiacá, com 133 pessoas, seguido por Mimoso do Sul, com 100.

Entre a noite do dia 22 de março e a madrugada do dia 23, o Sul do Espírito Santo foi palco de uma tragédia por conta das chuvas que atingiram a região.

Um dia antes, no dia 21, os sistemas que monitoram o tempo no Brasil já sinalizavam a chegada de uma frente fria que causaria temporais no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O aviso de grande perigo dado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apontando para o risco de tempestades no Sul capixaba, concretizou-se de forma ainda mais severa que o esperado.