Agendamento para carteira de identidade: tem, mas acabou

Mulher segura carteira de identidade: emissão do documento será facilitada para vítimas de violência doméstica Crédito: Divulgação/Serpro

"Bom saber disso. Agora A Gazeta já pode colocar em pauta a dificuldade extrema para conseguir o agendamento. Seria ótimo!"

"Muito bom, só desafio a Gazeta conseguir agendar"

"Gente, eu tô há mais de um mês tentando agendar pro meu filho, todo dia às 8h em ponto eu abro o site, e NUNCA CONSIGO vaga!"

O documento é uma reivindicação histórica , pois será futuramente a identificação nacional dos cidadãos brasileiros. Atualmente, a ausência de um sistema integrado permite, inclusive, que as pessoas tenham um número de identidade em cada estado do país.

Mas... mesmo antes do início dessa emissão, as reclamações sobre as dificuldades de agendamento já eram comuns.

Este jornal, diante de tantas solicitações, fez uma reportagem para entender o que está acontecendo . E mostrou o caso da esteticista Milena Reis, 24 anos, de Colatina. Há dois anos, ela tenta agendar a emissão de um novo documento para atualizar o sobrenome, após o casamento. "Aí começou a batalha de todos os dias entrar no site de manhã, à tarde, à noite, em diversos horários, diversos dias da semana, e eu nunca consegui", conta.

O Instituto de Identificação da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), responsável pela emissão, destacou por nota que as vagas são disponibilizadas diariamente às 8h da manhã. "Por isso, recomenda-se que o requerente acesse o sistema pouco antes desse horário, para que consiga ter acesso às vagas ofertadas no dia." Os relatos das pessoas é que, em poucos minutos, elas se esgotam.

O órgão também informou que houve um acréscimo de quase 500 vagas por semana no sistema eletrônico de agendamento, saltando de 4.530 vagas semanais em janeiro para 5.023 vagas em março de 2024.

Pois bem, o fato é que o que está sendo oferecido atualmente continua não dando conta da demanda. Há a expectativa de que a Polícia Científica receba mais servidores para agilizar o atendimento neste ano, mas talvez seja uma boa ideia se pensar em uma nova estratégia de agendamento, capaz de atender mais gente. Como uma fila de espera que já encaminhe quem tentou antes a uma vaga. É preciso buscar soluções.