Cratera em calçada: estudos que apontam riscos não podem ficar na gaveta

Idoso é "engolido" por calçada em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução

"A gente detectou alguns pontos na manutenção que a gente faz de forma rotineira, [identificando] que as redes estavam assoreadas, as manilhas estavam já desgastadas, mas isso não determinava exatamente uma ruptura imediata", argumentou o secretário, que classificou o desmoronamento como uma "fatalidade", em função da intensidade das chuvas do fim de semana.

Incidentes como esse colapso da calçada podem ser tanto uma fatalidade quanto decorrentes de um cenário desfavorável, quando a infraestrutura já desgastada atinge o seu limite com, por exemplo, chuvas atípicas. Nem sempre é mero acaso.

O que incomoda é perceber que houve um tempo considerável sem as devidas providências. Além do próprio plano de drenagem preexistente, os registros de alagamentos na região, mais rotineiros, já apontavam para a necessidade de uma intervenção. Os estudos, contudo, ficaram na gaveta por todo esse tempo.

Quando há investimento de dinheiro público em análises, estudos, diagnósticos e levantamentos para averiguar qualquer tipo de risco nas áreas urbanas, o que se espera é que os resultados guiem ações concretas. A população precisa ter a confiança de que será resolutivo.