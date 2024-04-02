"Gatonet" no ES: planos de traficantes não podem ganhar asas

Extorsão do tráfico a empresários Crédito: Arte: Geraldo Neto

Ora, é uma ambição perigosa, que foi registrada nos relatórios da Operação Sicário II, da Polícia Civil, revelados pela colunista Vilmara Fernandes . Foi durante a pandemia que os criminosos planejaram tomar, sob coação, as empresas que prestam o serviço. O recurso mais extremo, o de assassinar os proprietários que não aceitassem entregar seus negócios, estava entre as possibilidades.

Nos bairros dominados por essas gangues, é relativamente simples inviabilizar o funcionamento dessas empresas que fornecem internet, com o corte dos cabos que levam o sinal para as residências e a ameaça a funcionários. A dificuldade encontrada pelos traficantes, por outro lado, é a falta de conhecimento técnico para continuar prestando o serviço.

A situação subverte a lógica: atrapalha os negócios de empresários que ajudam a gerar empregos e riquezas para o país para beneficiar criminosos que buscam formas de financiar a compra dos próprios arsenais. Imagine a sensação desesperadora de investir em uma empresa e ser obrigado a entregá-la a bandidos, que vão usar a infraestrutura para comercializar internet de forma ilegal. No Rio de Janeiro, essa é uma prática que foi iniciada pelas milícias, mas se disseminou também como uma fonte de arrecadação para o tráfico.

Dinheiro é o que fortalece o crime. É aquilo que o viabiliza. Nos planos, os traficantes esperavam uma receita para os cofres do crime entre R$ 300 mil e R$ 1 milhão. Dentro ou fora da realidade, são valores que enchem os olhos. Por isso, é quase certo que não tenham desistido desses propósitos, basta encontrar os espaços para as ameaças e extorsões e assim conseguir cercear os serviços legais de internet ou outros negócios que atraiam o interesse.