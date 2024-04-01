Quem ainda aguenta tanta moto barulhenta?

Bastou a exibição de uma reportagem no Bom Dia ES, da TV Gazeta, sobre o aumento das fiscalizações da Polícia Militar para flagrar motos com escapamento adulterado em Colatina, para que os telespectadores de outros municípios, principalmente os da Grande Vitória, pedissem também a realização dessas abordagens com mais frequência, para tentar reduzir o ruído amplificado das motos nas ruas e avenidas.
Durante o ano passado, ao mesmo tempo que houve muitos flagrantes em vídeo de motociclistas circulando em grandes grupos com essas alterações no escapamento que fazem um barulho insuportável, também foram noticiadas as blitze que foram colocadas nas ruas no interior do Estado para inibir esse tipo de comportamento sobre duas rodas.
Em maio de 2023, uma operação da Polícia Militar em Colatina tirou oito motos de circulação e aplicou 36 multas. De acordo com a corporação, foram mais de 500 ocorrências de motos com alguma irregularidade no município durante todo o ano de 2023. Em Aracruz, 11 veículos foram apreendidos e 20 motociclistas foram multados também em maio do ano passado. E as fiscalizações seguiram frequentes em diferentes cidades, como no último dia 15 de março, quando houve apreensões dessa natureza em Sooretama.
Ao mesmo tempo, não há divulgação sobre a recorrência de abordagens com esse foco na Grande Vitória. É preciso que sejam realizadas regularmente. As motos estrondosas podem parecer um problema pontual, que não dura muito tempo. Mas, como estão cada vez em maior número em ruas e avenidas, perturbam a tranquilidade. Nas vias mais movimentadas, os moradores não têm paz.
É uma agonia para pais com bebês, para crianças com transtorno do espectro autista, para idosos. E um incômodo para quem trabalha ou descansa. As motos que circulam fazendo barulho de forma proposital ferem a boa convivência.
O Código de Trânsito Brasileiro exige que os veículos tenham suas características originais. Por isso, uma moto com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante é uma infração grave, com multa e retenção do veículo. A substituição do escapamento por outro fora das normas do Conselho Nacional de Trânsito também pode gerar sanções.
Deliberadamente optar por uma moto barulhenta, na maioria dos casos, é uma necessidade de exibição para os próprios pares. Mas os motociclistas que se exibem se esquecem que há ao redor as pessoas que nada têm a ver com isso, para as quais os ruídos são um transtorno na rotina. As fiscalizações são a forma mais prática de começar a colocar ordem nesse caos, que acaba tendo impacto não somente no trânsito, mas na própria vida em sociedade.