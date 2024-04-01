Quem ainda aguenta tanta moto barulhenta?

Apreensão de motos barulhentas em Alegre, em 2023 Crédito: Polícia Militar

TV Gazeta, sobre Bastou a exibição de uma reportagem no Bom Dia ES, da, sobre o aumento das fiscalizações da Polícia Militar para flagrar motos com escapamento adulterado em Colatina , para que os telespectadores de outros municípios, principalmente os da Grande Vitória, pedissem também a realização dessas abordagens com mais frequência, para tentar reduzir o ruído amplificado das motos nas ruas e avenidas.

Ao mesmo tempo, não há divulgação sobre a recorrência de abordagens com esse foco na Grande Vitória. É preciso que sejam realizadas regularmente. As motos estrondosas podem parecer um problema pontual, que não dura muito tempo. Mas, como estão cada vez em maior número em ruas e avenidas, perturbam a tranquilidade. Nas vias mais movimentadas, os moradores não têm paz.

É uma agonia para pais com bebês, para crianças com transtorno do espectro autista, para idosos. E um incômodo para quem trabalha ou descansa. As motos que circulam fazendo barulho de forma proposital ferem a boa convivência.

O Código de Trânsito Brasileiro exige que os veículos tenham suas características originais . Por isso, uma moto com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante é uma infração grave, com multa e retenção do veículo. A substituição do escapamento por outro fora das normas do Conselho Nacional de Trânsito também pode gerar sanções.