Cinco motos barulhentas são apreendidas durante operação em Sooretama

O desenhista Marcelo Lucas Araújo Mariano, de 23 anos, que desapareceu última segunda-feira (11), fez contato com a família na tarde de quarta-feira (13) informando que está bem. Segundo o pai do jovem, Lucimar da Silva Mariano, ele está mantendo contato com a mãe por meio de mensagens de telefone.

O jovem é morador de Itaoca Pedra, distrito do interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo e, segundo a família, saiu de casa na noite de domingo (10) para um trabalho informando que retornaria no dia seguinte. Sem mais retorno, a família estranhou o comportamento e denunciou o desparecimento à polícia.