Delegado que investigou supostas fraudes na Lava Jato é novo superintendente da PF-ES

Delegado Márcio Magno é o novo superintendente da PF no ES Crédito: Reprodução TV Tem/Globo

O novo chefe da Polícia Federal no Espírito Santo é formado em direito empresarial e pós-graduado em direito processual. Ele já atuou em investigações em vários Estados, como Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo.

Desde a saída de Ricas em fevereiro, a Polícia Federal no Espírito Santo estava sendo comandada interinamente pelo delegado Arcelino Vieira. A nomeação do novo superintendente foi assinada pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos de Almeida Neto, na última terça-feira (30).

Antes de atuar na Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba, vinculada à Superintendência de São Paulo, Márcio Magno foi corregedor da corporação no Estado Paulista. Em setembro de 2016, conforme publicado pela Folha de S.Paulo, pediu a abertura de inquérito policial e quebra de sigilos de integrantes da PF