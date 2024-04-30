Carro invade bar após acidente e deixa três pessoas feridas em Linhares

TV Gazeta, três pessoas ficaram feridas no acidente. No entanto, o cliente do estabelecimento, identificado como Aerton Caliman, de 52 anos, conforme atualização, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quinta-feira (2). Dois carros, um Prisma e um furgão, bateram em um cruzamento e o primeiro invadiu um bar, atingindo um homem na tarde de terça-feira (30), no bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. Segundo informações apuradas pelo repórter Isaac Ribeiro, da, três pessoas ficaram feridas no acidente. No entanto, o cliente do estabelecimento, identificado como Aerton Caliman, de 52 anos, conforme atualização, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quinta-feira (2).

A Polícia Militar informou à reportagem da TV Gazeta que o motorista do Chevrolet Prisma não tinha habilitação.

Em imagens recebidas por A Gazeta, é possível observar o estrago causado no estabelecimento. O segundo veículo, também envolvido na batida, ficou tombado no meio da rua. O motorista que estava nele não teve ferimentos.

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, os três feridos foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do pai e filho que estavam no carro. As causas do acidente não foram divulgadas. Testemunhas disseram que os veículos estavam em alta velocidade, mas o motorista do Prisma não teria respeitado uma placa de "Pare" no cruzamento.

A filha da vítima que estava no estabelecimento relatou à reportagem da TV Gazeta nesta quarta-feira (1º) informou que o pai passou por uma cirurgia delicada, perdeu muito sangue e ainda estava inconsciente na UTI. Nesta quinta-feira (2), o homem não resistiu e faleceu. A informação foi confirmada pela reportagem da TV Gazeta com o hospital.

Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta

Atualização Após publicação desta matéria, o cliente do bar ferido no acidente morreu. O texto foi atualizado.