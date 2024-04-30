Pai e filho desaparecem após saírem juntos de casa em Vila Velha

Wilson Rodrigues da Cruz e o filho de 3 anos sumiram após saírem juntos de casa em São Conrado, em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Atualização A esposa de Wilson informou que ele e o menino foram encontrados em Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo, na última terça-feira (30). Eles estavam dormindo em uma rodovia. O menino foi levado para casa, mas o pai dele sumiu novamente após recusar atendimento em um hospital e ir embora.

Desde a noite desta segunda-feira (29) Wilson Rodrigues da Cruz, de 30 anos, e o filho de 3 anos, não são mais vistos pelos familiares e amigos. Os dois saíram juntos de casa por volta de 20h30, no bairro São Conrado, em Vila Velha , porém não voltaram. O nome da criança não foi divulgado como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

A esposa de Wil e mãe da criança, a dona de casa Maria Raimunda Sila do Amparo, de 41 anos, chegou a ligar para o marido ontem mesmo. Ele não atendeu, mas pouco depois enviou uma mensagem de texto questionando o motivo da tentativa de contato. Ao perguntar onde estavam, Maria não teve retorno e as ligações seguintes caíram na caixa postal.

A preocupação com a família se tornou em buscas incessantes pelos dois. Sem informações ou atualizações de onde eles possam estar, na noite desta terça-feira (30), os parentes entraram em 'mutirão' em busca para encontrar Wilson e o filho. "Ele saiu sem avisar e tem momentos que quando ele se sente pressionada ele fica psicologicamente abalado e sai. Porém, nunca aconteceu de não voltar. Eu tenho esperança em Deus, tenho fé que estão sendo guardados", disse Maria.

Caso alguém veja os dois ou tenha conhecimento do paradeiro, a família pede que o contato seja feito pelos seguintes telefones: 27 99229-8887 (Raimunda) ou 27 99999-0281 (Claudiane).

A Polícia Civil informou, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD). "Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", afirmou.

A corporação explicou que também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.

Encontrados em Domingos Martins

A Gazeta nesta quinta-feira (2), Maria Raimunda atualizou o caso. Ela disse que recebeu uma ligação da polícia, na terça, informando que Wilson e o filho haviam sido encontrados dormindo em uma rodovia em Em conversa com a reportagem denesta quinta-feira (2), Maria Raimunda atualizou o caso. Ela disse que recebeu uma ligação da polícia, na terça, informando que Wilson e o filho haviam sido encontrados dormindo em uma rodovia em Domingos Martins , na Região Serrana do Estado . Ela foi até lá e conseguiu pegar o menino, de 3 anos, que estava bem.

Já Wilson, que estava com falas desconexas, havia sido levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) para uma unidade de saúde. "Quando chegamos ao hospital conversei com o enfermeiro, que informou que ele não estava lá, porque ele não quis ser atendido e simplesmente saiu. Desde então não tenho notícias dele", contou Maria Raimunda.