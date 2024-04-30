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Norte do ES

Suspeito por mortes de adolescentes, "Balla Halls" é preso em Sooretama

Lucas Ferreira Macena, de 22 anos, possuía mandado de prisão por envolvimento no triplo assassinato e ocultação de cadáver de três jovens, localizados em covas rasas em uma plantação de eucalipto
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

30 abr 2024 às 18:13

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 18:13

Lucas Ferreira Macena, vulgo Bala Halls, 22 anos de idade
Lucas Ferreira Macena, vulgo Bala Halls, era procurado por envolvimento na morte de três adolescentes em Sooretama Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Polícia Civil prendeu um homem de 22 anos que era investigado e procurado pelo envolvimento na execução e ocultação dos cadáveres dos adolescentes Carlos Henrique do Nascimento Trajanos, Kauã Loureiro Corrêa e Wellington Gomes Simon, encontrados enterrados em uma plantação de eucalipto em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, em setembro de 2023. 
Lucas Ferreira Macena, vulgo Bala Halls, foi detido na manhã desta terça-feira (30) e localizado na residência de parentes, em uma região conhecida como “Rocinha”, região do município, após uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181. Segundo a Polícia Civil, durante a abordagem, a casa foi cercada e o suspeito chegou a tentar se esconder dentro da residência, debaixo de uma cama, mas foi localizado e preso pelos agentes.
Com a localização de Lucas, a corporação informou que prendeu o último suspeito de envolvimento nas mortes dos três adolescentes. Na época do crime, outros dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido por envolvimento nos assassinatos.
Lucas foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares, onde está à disposição da Justiça.

Relembre o crime

Corpos encontrados são dos três jovens desaparecidos em Sooretama
Corpos dos adolescentes foram encontrados em área de eucalipto em Sooretama Crédito: Montagem | A Gazeta
Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, desapareceram no dia 18 de agosto de 2023 após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama.
Desde o dia dos desaparecimentos dos adolescentes, os familiares permaneceram na angústia por respostas dos meninos.
Os corpos dos adolescentes foram encontrados pela polícia no dia 1º de setembro de 2023, em uma área de plantação de eucalipto em Sooretama. À época, o então secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, informou que os meninos foram mortos com "requintes de crueldade", por vingança de traficantes rivais da cidade.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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