Suspeito por mortes de adolescentes, "Balla Halls" é preso em Sooretama

Lucas Ferreira Macena, vulgo Bala Halls, era procurado por envolvimento na morte de três adolescentes em Sooretama Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Lucas Ferreira Macena, vulgo Bala Halls, foi detido na manhã desta terça-feira (30) e localizado na residência de parentes, em uma região conhecida como “Rocinha”, região do município, após uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181. Segundo a Polícia Civil, durante a abordagem, a casa foi cercada e o suspeito chegou a tentar se esconder dentro da residência, debaixo de uma cama, mas foi localizado e preso pelos agentes.

Com a localização de Lucas, a corporação informou que prendeu o último suspeito de envolvimento nas mortes dos três adolescentes. Na época do crime, outros dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido por envolvimento nos assassinatos.

Lucas foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares , onde está à disposição da Justiça.

Relembre o crime

Corpos dos adolescentes foram encontrados em área de eucalipto em Sooretama Crédito: Montagem | A Gazeta

Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, desapareceram no dia 18 de agosto de 2023 após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama.

Desde o dia dos desaparecimentos dos adolescentes, os familiares permaneceram na angústia por respostas dos meninos.