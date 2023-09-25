Procurado por morte de jovens em Sooretama é achado morto em Nova Venécia

Adailton de Oliveira Santos, conhecido como ‘Piranha’, de 32 anos, possuía mandado de prisão aberto e era considerado foragido Crédito: Divulgação/PCES

Foi encontrado morto, na noite do último domingo (24), um dos envolvidos na morte dos adolescentes, Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14, cujos corpos foram encontrados em meio a uma plantação de eucaliptos em Sooretama, no Norte do Estado, no dia 1º de setembro.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Adailton foi executado com disparos cerca de quatro disparos, que o atingiram nas costas e na cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia e até o momento nenhum suspeito foi preso. "O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares', comunicou.

Dois presos e um detido

Além de Adailton de Oliveira Santos, durante as investigações do assassinato dos jovens em Sooretama, outros dois homens foram presos e um menor de idade foi apreendido. São eles:

Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, vulgo "Caíque", de 20 anos - segundo o coronel Alexandre Ramalho, ele é responsável por arquitetar a morte dos jovens e enterrar os corpos. Também trocou tiros com a PM, que atingiram o braço de uma criança em Sooretama;

O motorista de aplicativo, cujo veículo teria sido utilizado para transportar os amigos;

Um menor de idade, de 17 anos, que havia fugido de Sooretama e estava escondido no bairro Jardim Carapina, na Serra.

Relembre o crime

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, foram encontrados mortos no dia 1º de setembro em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, estavam desaparecidos desde o dia 18 de agosto após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama.

As famílias registraram boletim de ocorrência sobre o desaparecimento deles no dia 19 de agosto, com o relato de que o caso aconteceu por volta de 17h do dia anterior.

Desde o dia do desaparecimentos dos adolescentes, os familiares permaneceram na angústia por respostas dos meninos.