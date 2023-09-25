Procurado por morte de jovens em Sooretama é achado morto em Nova Venécia

Foi encontrado morto, na noite do último domingo (24), um dos envolvidos na morte dos adolescentes, Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14, cujos corpos foram encontrados em meio a uma plantação de eucaliptos em Sooretama, no Norte do Estado, no dia 1º de setembro.
Segundo a Polícia Civil, Adailton de Oliveira Santos, vulgo "Piranha", de 32 anos, teria participado do sequestro dos adolescentes e foi um dos executores do crime. Ele, que possuía mandado de prisão em aberto por homicídio e era considerado foragido, foi localizado caído em uma estrada de terra, no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Adailton foi executado com disparos cerca de quatro disparos, que o atingiram nas costas e na cabeça.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia e até o momento nenhum suspeito foi preso. "O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares', comunicou.
Dois presos e um detido
Além de Adailton de Oliveira Santos, durante as investigações do assassinato dos jovens em Sooretama, outros dois homens foram presos e um menor de idade foi apreendido. São eles:
- Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, vulgo "Caíque", de 20 anos - segundo o coronel Alexandre Ramalho, ele é responsável por arquitetar a morte dos jovens e enterrar os corpos. Também trocou tiros com a PM, que atingiram o braço de uma criança em Sooretama;
- O motorista de aplicativo, cujo veículo teria sido utilizado para transportar os amigos;
- Um menor de idade, de 17 anos, que havia fugido de Sooretama e estava escondido no bairro Jardim Carapina, na Serra.
Relembre o crime
Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, estavam desaparecidos desde o dia 18 de agosto após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama.
As famílias registraram boletim de ocorrência sobre o desaparecimento deles no dia 19 de agosto, com o relato de que o caso aconteceu por volta de 17h do dia anterior.
Desde o dia do desaparecimentos dos adolescentes, os familiares permaneceram na angústia por respostas dos meninos.
Ainda segundo os familiares, os três meninos não tinham envolvimento com drogas. De acordo com a polícia, eles não tinham passagem pelo sistema prisional.