Polícia procura por mais um envolvido na morte de 3 jovens em Sooretama

Adailton de Oliveira Santos, conhecido como ‘Piranha’, de 32 anos, está com mandado de prisão aberto e é considerado foragido. Crédito: Divulgação/PCES

A Polícia Civil procura por mais um envolvido na morte dos três adolescentes em Sooretama, no norte do Estado. O homem identificado como Adailton de Oliveira Santos, de 32 anos, conhecido como ‘Piranha’, está com mandado de prisão em aberto e é considerado foragido por envolvimento no crime. Os corpos de Carlos Henrique do Nascimento Trajanos, Kauã Loureiro Corrêa e Wellington Gomes Simon foram encontrados uma plantação de eucaliptos na última sexta-feira (1º) , após os três amigos ficarem desaparecidos por duas semanas

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que Adailton participou do sequestro dos adolescentes e foi um dos executores. A corporação afirma que ele atuou no crime ao lado de Marcos Vinicius Coutinho de Carvalho, vulgo ‘Caíque’, de 20 anos, preso na última sexta-feira (1º).

"Este foragido é um indivíduo de alta periculosidade, envolvido com o tráfico e com passagens por outros crimes. Já realizamos diligências, mas ele não foi localizado. Por isso, contamos, mais uma vez, com a ajuda da população para localizar este indivíduo" Fabrício Lucindo - Delegado titular da Delegacia Regional de Linhares

Outros três envolvidos já foram detidos por envolvimento no crime. Um motorista de 43 anos, condutor do Uber usado para transportar as vítimas, um adolescente, de 17 anos, apreendido na Serra na quinta-feira (31), e Marcos Vinícius, preso pela Polícia Militar na última sexta-feira (01), em Sooretama. Na ocasião, o investigado, que é considerado líder do tráfico no bairro Areal, trocou tiros com os policiais militares e atingiu uma criança no braço.

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, foram brutalmente assassinados. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a PCES, a investigação segue em andamento na Delegacia de Polícia de Sooretama, que conta com apoio da Delegacia Regional de Linhares, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Norte e Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN).

A corporação enfatiza que qualquer informação sobre o paradeiro de Adailton é importante e pode ser repassada para a Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é anônima e o sigilo é garantido. Denúncias também podem ser feitas pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.