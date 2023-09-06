Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime brutal

Polícia procura por mais um envolvido na morte de 3 jovens em Sooretama

Segundo a Polícia Civil, Adailton de Oliveira Santos, de 32 anos, conhecido como ‘Piranha’, participou do sequestro e foi um dos executores; há mandado de prisão contra ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2023 às 18:02

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 18:02

Adailton de Oliveira Santos Sooretama
Adailton de Oliveira Santos, conhecido como ‘Piranha’, de 32 anos, está com mandado de prisão aberto e é considerado foragido. Crédito: Divulgação/PCES
A Polícia Civil procura por mais um envolvido na morte dos três adolescentes em Sooretama, no norte do Estado. O homem identificado como Adailton de Oliveira Santos, de 32 anos, conhecido como ‘Piranha’, está com mandado de prisão em aberto e é considerado foragido por envolvimento no crime. Os corpos de Carlos Henrique do Nascimento Trajanos, Kauã Loureiro Corrêa e Wellington Gomes Simon foram encontrados uma plantação de eucaliptos na última sexta-feira (1º), após os três amigos ficarem desaparecidos por duas semanas
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que Adailton participou do sequestro dos adolescentes e foi um dos executores. A corporação afirma que ele atuou no crime ao lado de Marcos Vinicius Coutinho de Carvalho, vulgo ‘Caíque’, de 20 anos, preso na última sexta-feira (1º).
"Este foragido é um indivíduo de alta periculosidade, envolvido com o tráfico e com passagens por outros crimes. Já realizamos diligências, mas ele não foi localizado. Por isso, contamos, mais uma vez, com a ajuda da população para localizar este indivíduo"
Fabrício Lucindo - Delegado titular da Delegacia Regional de Linhares
Outros três envolvidos já foram detidos por envolvimento no crime. Um motorista de 43 anos, condutor do Uber usado para transportar as vítimas, um adolescente, de 17 anos, apreendido na Serra na quinta-feira (31), e Marcos Vinícius, preso pela Polícia Militar na última sexta-feira (01), em Sooretama. Na ocasião, o investigado, que é considerado líder do tráfico no bairro Areal, trocou tiros com os policiais militares e atingiu uma criança no braço.
Garotos
Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, foram brutalmente assassinados. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
De acordo com a PCES, a investigação segue em andamento na Delegacia de Polícia de Sooretama, que conta com apoio da Delegacia Regional de Linhares, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Norte e Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN).
A corporação enfatiza que qualquer informação sobre o paradeiro de Adailton é importante e pode ser repassada para a Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é anônima e o sigilo é garantido. Denúncias também podem ser feitas pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.
“Nós estamos fazendo buscas e quem tiver informações sobre o paradeiro desse elemento ligue para o 181 e ajude a Polícia Civil a prender esse criminoso e a resolver definitivamente esse crime”, enfatizou Lucindo.

Veja Também

Corpos de dois dos jovens assassinados chegam a Sooretama para enterro

Adolescentes cavaram as próprias covas antes de morrer em Sooretama

Crime em Sooretama: corpos de 2 jovens são liberados para famílias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Sooretama Adolescente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados