Adolescentes cavaram as próprias covas antes de morrer em Sooretama

Corpos dos três jovens foram encontrados no interior de Sooretama Crédito: Montagem | A Gazeta

Segundo o delegado Fabricio Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, eles foram levados vivos ao local e mortos com requintes de crueldade.

"Eles foram sequestrados no bairro onde estavam andando de bicicleta, colocados dentro do veículo e levados à área de plantação de eucalipto. Lá, os suspeitos os obrigaram a cavar as próprias covas, foram torturados e assassinados com disparos de arma de fogo" Fabricio Lucindo - Delegado titular da Delegacia Regional de Linhares

Sangue em carro era de adolescente

No dia 23 de agosto, um carro foi apreendido durante as buscas aos três adolescentes. No veículo, foram encontrados vestígios de sangue e, a partir da coleta de amostras, foi constatado que se tratava de sangue humano.

"Havia sangue na maçaneta da porta do carro, no banco dianteiro e traseiro, na tampa e no fundo do porta-malas " Fabricio Lucindo - Titular da Delegacia Regional de Linhares

De acordo com o delegado, na última terça-feira (5) a perícia enviou o laudo do DNA, que concluiu que o sangue encontrado no carro era do adolescente Wellington Gomes Simon, de 14 anos.

Relembre o caso

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, eram os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

TV Gazeta Norte. Na terça-feira, dia 22, familiares dos adolescentes realizaram um protesto na BR 101, ainda em Sooretama , e fecharam a estrada por cerca de cinco horas. A principal reivindicação era por uma maior aceleração nas investigações, conforme apontou a reportagem da

Protesto interditou a BR 101 em Sooretama Crédito: Divulgação | PRF

Quatorze dias depois do desaparecimento, no dia 1 de setembro, houve a confirmação: os corpos dos jovens foram encontrados em uma área de plantação de eucalipto. Segundo a Polícia Civil, os meninos foram mortos com "requintes de crueldade" por traficantes rivais ao bairro que eles moravam.

Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, o Caíque, de 20 anos Crédito: Divulgação | Sesp