Corpos encontrados são dos três jovens desaparecidos em Sooretama Crédito: Montagem | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Jovens foram mortos por vingança de traficantes rivais de Sooretama

Os corpos dos adolescentes Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14, foram encontrados pela polícia na tarde desta sexta-feira (1º) em uma área de plantação de eucalipto em Sooretama, no Norte do Estado. Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, os meninos foram mortos com "requintes de crueldade", por vingança de traficantes rivais de Sooretama , no Norte do Estado.

Detalhes do crime não foram repassados pelo secretário estadual em respeito aos familiares dos jovens. Ainda segundo Ramalho, os garotos eram inocentes, foram mortos de maneira covarde e nada os ligavam ao tráfico.

Dois homens foram presos e um menor de idade foi apreendido. Os três são suspeitos de envolvimento na morte dos adolescentes. Apenas Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, mais conhecido como "Caíque", teve o nome divulgado. Segundo as investigações, ele foi o responsável por executar e mandar enterrar os corpos dos três adolescentes.

Os cadáveres dos três jovens foram encontrados 15 dias após o desaparecimento no dia 18 de agosto , quando eles resolveram ir a um local de tiroteio no bairro Sayonara ver um corpo baleado.

Buscas e investigações

Em coletiva de imprensa realizada no início da noite desta sexta-feira (1º), o secretário de Segurança Pública deu detalhes das investigações e buscas aos suspeitos.

Segundo ele, os bairros Areal e Baixada, em Sooretama, são rivais no tráfico de entorpecentes. No dia 18 de agosto, data em que os três jovens desapareceram, um homem, que não tinha envolvimento com o comércio de drogas, estava em uma barbearia no Areal, momento em que recebeu o ataque de uma organização criminosa.

"Embora este rapaz tenha tomado uns tiros, ele sobrevive, mas a notícia circula. Segundo a família, os adolescentes, com curiosidade, vão até o local com outro irmão mais velho. Eles ficam sabendo o que aconteceu e o irmão mais velho diz: 'Vou para casa da minha sogra e vocês voltam!, mas nunca mais voltaram", detalhou o secretário.

No dia 19 de agosto, as famílias registram boletim de ocorrência do desaparecimento dos meninos, com o relato de que o caso aconteceu por volta de 17h do dia anterior.

Carro localizado

Durante as investigações das forças de segurança, no dia 24 de agosto a polícia recebeu a informação de que um veículo poderia ter transportado os jovens. A corporação, então, encontra um motorista de aplicativo, que foi conduzido até à delegacia. Segundo o secretário, o suspeito entrou em contradição durante o depoimento.

"Mas não tínhamos menor condição de mantê-lo preso, pois não tinham indícios. Conseguimos fazer a perícia do veículo e detectar que havia sangue humano", disse.

Apreensão de menor

Na última quinta-feira (30), com o apoio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Serra, a polícia apreendeu um menor de idade. De acordo com Alexandre Ramalho, ele havia fugido de Sooretama e estava escondido no bairro Jardim Carapina.

"Conseguimos localizá-lo e também voltamos ao interrogatório do motorista de aplicativo, e mais informações foram surgindo", contou.

Troca de tiros com PM

Na tarde desta sexta-feira (1), a Polícia Militar, com informações da Polícia Civil, conseguiu localizar Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, mais conhecido como "Caíque". O homem, de 20 anos, é considerado liderança do tráfico do bairro Areal e, segundo o coronel Alexandre Ramalho, foi o responsável por executar e mandar enterrar os corpos dos três adolescentes.

Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, o Caíque, de 20 anos Crédito: Divulgação | Sesp

Ainda na tarde desta sexta, "Caíque", desobedecendo uma ordem de prisão da PM, trocou tiros com a corporação. Durante a ação, os vidros de uma viatura foram danificados e uma criança de 11 anos foi atingida no braço, mas sem gravidade.

Desaparecidos em Sooretama: viatura da PM foi danificada durante troca de tiros Crédito: Divulgação | Sesp

Durante as investigações, dois homens foram presos e um menor de idade foi apreendido. São eles:

Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, vulgo "Caíque", de 20 anos - segundo o coronel Alexandre Ramalho, ele é responsável por arquitetar a morte dos jovens e enterrar os corpos. Também trocou tiros com a PM, que atingiram o braço de uma criança em Sooretama;



O motorista de aplicativo, cujo veículo teria sido utilizado para transportar os amigos. O nome e idade não foram divulgados pela polícia;

Um menor de idade, que havia fugido de Sooretama e estava escondido no bairro Jardim Carapina, na Serra. O nome e idade não foram divulgados pela polícia.

Repercussão

Na tarde desta sexta-feira, a Escola Professor Alberto Stange Junior decretou luto pela morte dos adolescentes.

Escola decretou luto pelo falecimento dos três adolescentes em Sooretama Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Sooretama emitiu nota de pesar e decretou luto oficial de três dias na cidade, em memória dos jovens.

Prefeitura de Sooretama decretou luto oficial de três dias pelo falecimento dos três adolescentes em Sooretama Crédito: Divulgação

Cronologia do caso

Os trabalhos de busca e investigação pelos três jovens tiveram início no dia 21 de agosto. Além de trabalhar com um serviço de inteligência utilizado em casos de pessoas desaparecidas, a Polícia Civil buscou por imagens em câmeras de videomonitoramento da cidade de Sooretama, na intenção de encontrar pistas e saber por onde os três adolescentes poderiam ter passado antes do desaparecimento.

Ainda no dia 21 de agosto, em buscas realizadas em uma região conhecida como "Matinha", policiais chegaram a encontrar bicicletas abandonadas, que poderiam pertencer aos três jovens. No entanto, foi constatado que essas bicicletas não eram dos adolescentes, mas sim, foram furtadas ou deixadas no local.

No dia 22 de agosto, familiares dos adolescentes realizaram um protesto na BR 101 , em Sooretama, e fecharam a estrada por cerca de cinco horas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A manifestação era para chamar a atenção do governo para o desaparecimento dos adolescentes.

No dia 23 de agosto, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que os três amigos poderiam estar em uma região conhecida como Rocinha, onde há uma área de vegetação e ocorre a desova de corpos, e intensificou os trabalhos de procura pelos meninos no local. O trabalho também ganhou a ajuda de drone e cães farejadores

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, no dia 25 de agosto, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, disse que a Polícia Civil recebeu a informação de que o veículo encontrado teria transportado os amigos.

Ainda no dia 25 de agosto, as buscas aos três jovens foram intensificadas, com um trabalho feito dentro da mata fechada. A procura também recebeu o auxílio de um helicóptero do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que possibilitou um mapeamento em uma área mais ampla.

No mesmo dia, vestígios de sangue foram encontrados dentro do carro que foi apreendido durante as buscas aos jovens. Já no dia seguinte, 26 de agosto, a perícia indicou que o sangue encontrado no carro apreendido pela polícia era humano.

No dia 27 de agosto, após dias de procura, a força-tarefa nas buscas pelos meninos foi desmobilizada . Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) informou que a atuação policial no caso iria continuar a partir das investigações da Polícia Civil, e que as equipes permaneceriam de prontidão caso surgisse novas informações do paradeiro dos jovens.

Relembre o crime

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita - os adolescentes que estavam desaparecidos após tiroteio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, estavam desaparecidos desde o dia 18 de agosto após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama.

As famílias registraram boletim de ocorrência sobre o desaparecimento deles no dia 19 de agosto, com o relato de que o caso aconteceu por volta de 17h do dia anterior.

Desde o dia do desaparecimentos dos adolescentes, os familiares permaneceram na angústia por respostas dos meninos.

"Chego em casa e me dá um vazio. Vejo a bolsa do meu filho de ir para a escola, vejo as roupas, a cama dele... Mas 'cadê' meu filho?" Marcelo Corrêa - Pai de Kauã Loureiro