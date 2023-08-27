Sooretama: equipes encerram uma semana de buscas sem sinal de jovens

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), os trabalhos por parte das forças de segurança começaram no último dia 21 e, desde quarta-feira (23), as investigações foram coordenadas por meio de uma sala de situação, instalada na Prefeitura de Sooretama. "Os recursos operacionais foram distribuídos de modo a realizar uma varredura na maior área possível", informou.

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ainda de acordo com a Sesp, a sala de situação foi desmobilizada neste domingo (27), e as equipes permanecerão de prontidão caso surjam novas informações do paradeiro dos jovens.

Deste modo, o trabalho investigativo que, desde o início, mobilizou diversas forças de segurança, terá continuidade por meio da Delegacia de Polícia de Sooretama, "que conta com apoio da Superintendência de Polícia Regional Norte, do CIAT Norte, da Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares", comunicou a Sesp.

A Secretaria ainda acrescentou que o protocolo internacional de buscas prevê o empenho de equipes por até 96 horas. No caso dos desaparecidos de Sooretama, este protocolo foi extrapolado, alcançando 120 horas de diligências.