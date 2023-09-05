Crime em Sooretama: corpos de 2 jovens são liberados para famílias

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama

O corpo da terceira vítima, Carlos Henrique Trajanos, de 15 anos, ainda não foi liberado, pois o adolescente era adotado e, para identificá-lo, foi necessário ir a Pedro Canário, extremo Norte do Estado, para buscar uma irmã biológica do menino e levá-la para realizar um exame de DNA.