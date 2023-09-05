Crime em Sooretama: corpos de 2 jovens são liberados para famílias

As famílias de Kauã Loureiro, de 15 anos, e Wellington Gomes, de 14, dois dos três adolescentes encontrados mortos na última sexta-feira (1º) em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, conseguiram a liberação dos corpos dos jovens na tarde desta terça-feira (5). A informação foi confirmada por um familiar de Wellington ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte.
O corpo da terceira vítima, Carlos Henrique Trajanos, de 15 anos, ainda não foi liberado, pois o adolescente era adotado e, para identificá-lo, foi necessário ir a Pedro Canário, extremo Norte do Estado, para buscar uma irmã biológica do menino e levá-la para realizar um exame de DNA.
Segundo o familiar, os corpos serão trazidos do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória a Sooretama na manhã de quarta-feira (6). O enterro será realizado no cemitério da cidade, localizado no Centro do município.