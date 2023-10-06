Polícia apreende adolescente envolvido na morte de jovens em Sooretama

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, foram encontrados mortos no dia 1º de setembro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O jovem foi localizado e apreendido durante uma operação da Polícia Civil de Sooretama no bairro Sayonara. Contra ele, também havia um mandado de internação expedido pela Justiça por tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública. O nome do adolescente não foi divulgado.

Segundo a corporação, durante o interrogatório, o adolescente negou a autoria dos crimes, mas a polícia concluiu que existem "provas cabais da participação dele", comunicou em nota.

Dois presos, um detido e um morto

Além do adolescente apreendido pela polícia nesta sexta-feira, durante as investigações do assassinato dos jovens em Sooretama, outros dois homens foram presos, um menor de idade foi apreendido e outro homem, Adailton de Oliveira Santos, foi encontrado morto em Nova Venécia no dia 24 de setembro. Saiba quem são abaixo.

Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, vulgo "Caíque", de 20 anos - segundo o coronel Alexandre Ramalho, ele é responsável por arquitetar a morte dos jovens e enterrar os corpos. Também trocou tiros com a PM, que atingiram o braço de uma criança em Sooretama;

O motorista de aplicativo, cujo veículo teria sido utilizado para transportar os amigos;

Um menor de idade, de 17 anos, que havia fugido de Sooretama e estava escondido no bairro Jardim Carapina, na Serra;

Adailton de Oliveira Santos, vulgo "Piranha", de 32 anos - teria participado do sequestro dos adolescentes e foi um dos executores do crime. Ele, que possuía mandado de prisão em aberto por homicídio e era considerado foragido, foi localizado caído em uma estrada de terra, no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no dia 24 de setembro.

