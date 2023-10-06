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De 15 anos

Polícia apreende adolescente envolvido na morte de jovens em Sooretama

Segundo a investigação do caso, existem "provas cabais" da participação direta do menor na execução dos jovens, a apreensão ocorreu nesta sexta-feira (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2023 às 18:38

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 18:38

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama
Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, foram encontrados mortos no dia 1º de setembro Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Polícia Civil apreendeu, nesta sexta-feira (6), um adolescente de 15 anos apontado como um dos envolvidos na morte dos adolescentes Carlos Henrique do Nascimento Trajanos, Kauã Loureiro Corrêa e Wellington Gomes Simon, cujos corpos foram encontrados em meio a uma plantação de eucaliptos em Sooretama, no Norte do Estado, no dia 1º de setembro.
O jovem foi localizado e apreendido durante uma operação da Polícia Civil de Sooretama no bairro Sayonara. Contra ele, também havia um mandado de internação expedido pela Justiça por tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública. O nome do adolescente não foi divulgado. 
Segundo a corporação, durante o interrogatório, o adolescente negou a autoria dos crimes, mas a polícia concluiu que existem "provas cabais da participação dele", comunicou em nota. 

Dois presos, um detido e um morto

Além do adolescente apreendido pela polícia nesta sexta-feira, durante as investigações do assassinato dos jovens em Sooretama, outros dois homens foram presos, um menor de idade foi apreendido e outro homem, Adailton de Oliveira Santos, foi encontrado morto em Nova Venécia no dia 24 de setembro. Saiba quem são abaixo.
  • Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, vulgo "Caíque", de 20 anos - segundo o coronel Alexandre Ramalho, ele é responsável por arquitetar a morte dos jovens e enterrar os corpos. Também trocou tiros com a PM, que atingiram o braço de uma criança em Sooretama;
  • O motorista de aplicativo, cujo veículo teria sido utilizado para transportar os amigos;
  • Um  menor de idade, de 17 anos, que havia fugido de Sooretama e estava escondido no bairro Jardim Carapina, na Serra;
  • Adailton de Oliveira Santos, vulgo "Piranha", de 32 anos - teria participado do sequestro dos adolescentes e foi um dos executores do crime. Ele, que possuía mandado de prisão em aberto por homicídio e era considerado foragido, foi localizado caído em uma estrada de terra, no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no dia 24 de setembro. 
De acordo com a Polícia Civil, com a apreensão desta sexta, a corporação pretende finalizar a investigação e encaminhar os autos à Justiça.

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