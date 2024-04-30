Pelado, foragido da Justiça invade casas e assusta moradores em Vila Velha

Câmeras de segurança flagraram um homem pelado, que invadiu duas residências no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha , na madrugada desta terça-feira (30). O indivíduo, identificado como José Uesley Pereira, era foragido da Justiça, segundo informou a polícia.

De acordo com a apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ele teria pulado um muro para conseguir chegar ao quintal da primeira casa. Em seguida, também invadiu o imóvel vizinho, escalando o telhado da residência.

Uma esteticista, que não quis se identificar, é a dona da segunda casa invadida. Ela conta que o homem passou mais de duas horas no quintal. O sogro dela, de 90 anos, chegou a abrir a porta e deu de cara com o suspeito nu.

"Quando [meu sogro] abriu [a porta], o cara estava ali no chão. Deu uma toalha, porque estava nu. Aí ele pediu para o cara sair, e o cara não saiu. Não quis sair até a polícia chegar" X. - Esteticista

“A gente não sabia para onde ele ia. Se ia subir, porque eu moro em cima. Se ia quebrar alguma coisa, para entrar em casa. Ninguém dormiu, esperando a reação dele. Mas, na verdade, ele não reagiu. Ele ficou deitado aqui, acho que devido às drogas mesmo", disse a mulher.

José Uesley responde na Justiça pelos crimes de furto e associação criminosa. Ele já tinha sido preso em 2019, mas estava foragido há quase dois anos, quando ganhou o benefício da saída temporária e não voltou para o presídio no prazo determinado.

Insegurança

Os moradores do bairro Divino Espírito Santo estão assustados. Não foi a primeira vez que a esteticista teve a casa invadida.

"É muito ‘noia’. E eles brigam a noite inteira. Um dá facada no outro. Por vezes, um vem pedir uma coisa para comer, com o braço todo 'arrebentado'. Já me roubaram. Roubaram televisão e bicicleta. Está complicado mesmo. Aqui está ruim o negócio”, lamentou a esteticista.

Sobre a reclamação de insegurança na região, a Polícia Militar informou que "realiza diuturnamente ações de policiamento ostensivo com viaturas e guarnições policiais militares em regimes de escala ordinária e extraordinária, no bairro Divino Espírito Santo", destacou a corporação, em nota.