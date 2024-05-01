Criança de um ano vai parar no hospital após comer maconha da mãe

A população em situação de rua em Vitória terá acesso a uma ampla oferta de serviços gratuitos nesta quinta (23) e sexta-feira (24), com a realização do 2º Mutirão Estadual PopRuaJud. A ação acontece das 8h às 16h, no Tancredão, na Capital, reunindo atendimentos nas áreas de cidadania, saúde, trabalho e assistência jurídica em um único espaço.





A iniciativa busca facilitar o acesso a direitos básicos por meio de uma estrutura integrada. Entre os serviços disponíveis estão a emissão de documentos como RG e CPF, atualização no Cadastro Único (CadÚnico), orientações do INSS e atendimentos sociais. Também haverá suporte jurídico, com participação de diferentes órgãos do sistema de Justiça e advogados voluntários.





Na área da saúde, o público poderá contar com consultas médicas, incluindo clínica geral, psiquiatria e oftalmologia, além de vacinação e testes rápidos. Já no eixo de trabalho e renda, serão oferecidas orientações sobre direitos trabalhistas, encaminhamento para vagas de emprego e informações sobre qualificação profissional e empreendedorismo.





Além dos atendimentos, o mutirão prevê atividades voltadas à convivência e inclusão social, como varal solidário, ações de lazer e rodas de conversa com foco em direitos e cidadania.





O PopRua Jud faz parte de uma política nacional voltada ao atendimento da população em situação de rua, articulando diferentes instituições para ampliar o acesso a serviços essenciais e promover inclusão social.





Serviço

2º Mutirão Estadual PopRuaJud

Data: 23 e 24 de abril

Horário: das 8h às 16h

Local: Tancredão, Vitória (ES)