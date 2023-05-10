Polícia aperta o cerco contra motos barulhentas no Norte e Noroeste do ES

Ação policial em Aracruz Crédito: Divulgação/PMES

Desde o início deste mês, 11 motos barulhentas foram retiradas das ruas e 20 motociclistas foram multados em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os condutores de veículos com escapamento adulterado podem também responder pelo crime de perturbação do trabalho e sossego. Ainda neste mês, houve registro outra operação semelhante, em Colatina

De acordo com o comandante do batalhão da PM em Aracruz, tenente-coronel Crema, as operações de trânsito têm objetivo de evitar transtornos aos moradores do município.

A Polícia Militar realizou ações de fiscalização no trânsito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, retirando 11 motos com escapamento adulterado das ruas. Segundo a corporação, foram aplicadas 20 multas aos condutores, que podem responder por perturbação do trabalho e sossego.

“Essas operações de trânsito com fiscalização em motos barulhentas seguirão acontecendo diariamente, visando atender o bem-estar do cidadão aracruzense e inibir essas ações irresponsáveis por parte de alguns motociclistas. Todos aqueles que forem flagrados utilizando motos com descargas livres e barulhentas serão autuados de acordo com as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e poderão responder criminalmente por perturbação do trabalho e sossego”, comentou Crema.

O tenente-coronel orientou aos motociclistas para regularizar as motos para não serem autuados. Ao todo, foram 70 motos abordadas durante a operação policial na cidade.

36 motociclistas multados em Colatina

Foram removidas 11 motos de circulação e aplicadas 36 multas por perturbação do sossego. A ação ocorreu entre esta sexta-feira (5) e sábado (6) em vários bairros de Colatina.