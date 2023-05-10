Motoboy é baleado ao tentar recuperar moto roubada em Cariacica

Moto e o suspeito foram encontrados neste rua do bairro São Francisco Crédito: Pablo Campos

TV Gazeta, o proprietário do veículo levou dois tiros no braço e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Segundo a família, não há risco de morte. Um motoboy de 22 anos brigou com assaltantes e chegou a ser baleado na noite de terça-feira (9), no bairro São Francisco, em Cariacica , ao tentar recuperar a própria moto que havia sido roubada. De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da, o proprietário do veículo levou dois tiros no braço e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Segundo a família, não há risco de morte.

O roubo aconteceu em frente a um supermercado do bairro Campo Grande, no mesmo município. O motoboy foi abordado e teve a moto levada por dois homens. Para tentar recuperar o veículo, a vítima foi atrás e encontrou a moto e um dos suspeitos em uma rua do bairro São Francisco.

Chegando ao local onde estava a moto e o suspeito, o jovem de 22 anos brigou com um dos criminosos e foi baleado. O segundo assaltante tentou acertar mais tiros no motoboy e acabou baleando o comparsa.

Um dos suspeitos foi baleado e ficou caído no chão após o crime Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo testemunhas contaram à TV Gazeta, o assaltante baleado ficou caído no chão. Um vídeo que circula desde a noite de terça-feira (9) nas redes sociais mostra um indivíduo de camisa verde caído no chão. O homem teria participado do assalto ao motoboy, por isso acabou detido e encaminhado para a delegacia. O comparsa que disparou o tiro conseguiu fugir. A moto foi recuperada.

Suspeito de assalto a motoboy

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica. O suspeito, de 33 anos, estava sob escolta no hospital e foi liberado após a autoridade policial entender que "não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante" naquele momento.