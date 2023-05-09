PRF recupera caminhonete roubada com placas para clonar veículos no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete roubada e clonada durante uma abordagem na tarde desta terça-feira (9) no km 37 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, o veículo saiu da Bahia e seguia para Colatina. Dentro do carro foram encontradas 18 placas, algumas com registro de furto e roubo, que seriam usadas em veículos clonados. Os dois ocupantes, de 30 anos, foram presos em flagrante.
De acordo com a PRF, durante a abordagem a equipe verificou que a caminhonete era um veículo clonado, que teve sua numeração chassi adulterada, e ainda tinha registro de roubo no estado de Minas Gerais. Questionado sobre a propriedade do veículo, o condutor informou que comprou o veículo por R$100 mil, valor muito abaixo da tabela de mercado.
Os policiais realizaram buscas dentro do veículo e foram encontradas 18 placas de automóveis diversos e uma peça com número de chassi. Perguntados sobre o motivo de estarem com essas placas dentro do veículo, os dois suspeitos não souberam justificar e passaram que as placas seriam do homem que teria vendido o carro, porém não justificaram a razão de estarem transportando elas.
Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de São Mateus para adoção das providências cabíveis.
A reportagem procurou a Polícia Civil, assim que houver retorno o texto será atualizado.