PRF recupera caminhonete roubada com placas para clonar veículos no ES

PRF recupera caminhonete roubada que levava placas para clonar veículos no ES Crédito: PRF | Divulgação

De acordo com a PRF, durante a abordagem a equipe verificou que a caminhonete era um veículo clonado, que teve sua numeração chassi adulterada, e ainda tinha registro de roubo no estado de Minas Gerais. Questionado sobre a propriedade do veículo, o condutor informou que comprou o veículo por R$100 mil, valor muito abaixo da tabela de mercado.

Os policiais realizaram buscas dentro do veículo e foram encontradas 18 placas de automóveis diversos e uma peça com número de chassi. Perguntados sobre o motivo de estarem com essas placas dentro do veículo, os dois suspeitos não souberam justificar e passaram que as placas seriam do homem que teria vendido o carro, porém não justificaram a razão de estarem transportando elas.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de São Mateus para adoção das providências cabíveis.