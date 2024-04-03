BR 262: novo traçado é excelente notícia, se conseguir sair do papel

BR 262 Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

Simplesmente, não houve interessados na concessão da rodovia, pois os desafios de engenharia necessários para a modernização significam necessariamente mais dinheiro. Muito dinheiro.

Ou seja, a BR 262 ganharia um novo traçado. De acordo com o superintendente regional do Dnit, Romeu Scheibe Neto, em entrevista à rádio CBN Vitória, essa nova via teria cerca de 23 quilômetros, com o projeto prevendo pontes e viadutos similares aos da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. O que seria uma evolução inegável em termos de engenharia, considerando a cadeia montanhosa da região. E o novo traçado ainda deve encurtar a rodovia em 4 quilômetros.

O estudo também validou que de Marechal Floriano até a divisa com Minas Gerais a duplicação deve acontecer no mesmo traçado atual da BR 262.

Não está nada fechado, o levantamento realizado no Espírito Santo ainda está sendo avaliado em Brasília. Mas, diante do que foi apresentado, seria o melhor dos mundos. Um trecho novo da rodovia, mais moderno, com todas as "obras de arte" que podem garantir mais segurança ao trajeto. O superintendente afirmou que há expectativa de que o Dnit faça essa parte da obra, com recursos federais, mas não se descarta a iniciativa privada.