Após dois adiamentos do prazo, a nova Carteira Nacional de Identidade (CIN) começou a ser emitida nesta quinta-feira (11) no Espírito Santo. Neste primeiro momento, apenas pessoas previamente selecionadas vão receber o documento. A intenção do governo estadual é ampliar a emissão da CIN a partir do dia 1° de fevereiro.
A perita oficial criminal da Superintendência de Polícia Técnico Científica do Espírito Santo, Juliana Sales, explicou que, neste primeiro momento, vão ter acesso ao novo documento aqueles que solicitarem a primeira via e que não tiverem pendências nos cadastros da Receita Federal.
"É como se fosse um teste. Nessas primeiras duas semanas, precisamos implementar esse início de forma controlada, estabilizar o sistema e resolver possíveis intercorrências, para que a gente tenha mais segurança", explicou.
ES inicia agendamentos para emissão da nova carteira de identidade
Pessoas que quiserem renovar o documento ou aqueles que perderam o Registro Geral (RG) poderão agendar o atendimento normalmente, porém, a emissão será do modelo antigo. Só o público selecionado terá direito ao novo documento, por enquanto.
A nova identidade unifica o número do documento em todo o Brasil, por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Até então, cada Estado tinha a sua numeração, e era possível que uma mesma pessoa tivesse mais de um número de RG, dependendo do local onde ele fosse emitido.
Com a CIN, independentemente de onde o cidadão emitir a carteira, o número vai ser o mesmo. O objetivo é simplificar, coibir fraudes e proporcionar mais segurança com as informações em uma mesma base de dados.
Segundo Juliana Sales, não há necessidade de correria na procura por esse novo documento, o prazo de validade para o RG atual é até fevereiro de 2032.
A perita informou ainda que, a partir da semana que vem, serão divulgados os postos da Grande Vitória que vão iniciar a emissão da CIN para o público geral, a partir de fevereiro.
Inicialmente, no Espírito Santo, o documento será em papel, com novo layout. Mas, de acordo com Juliana, até o final de 2024 o Estado deve ter a opção do novo RG ser em policarbonato. As taxas e o prazo para emissão do documento estão mantidos.
Com informações do g1 ES.