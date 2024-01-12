Após dois adiamentos do prazo, a nova Carteira Nacional de Identidade (CIN) começou a ser emitida nesta quinta-feira (11) no Espírito Santo . Neste primeiro momento, apenas pessoas previamente selecionadas vão receber o documento. A intenção do governo estadual é ampliar a emissão da CIN a partir do dia 1° de fevereiro.

A perita oficial criminal da Superintendência de Polícia Técnico Científica do Espírito Santo, Juliana Sales, explicou que, neste primeiro momento, vão ter acesso ao novo documento aqueles que solicitarem a primeira via e que não tiverem pendências nos cadastros da Receita Federal

"É como se fosse um teste. Nessas primeiras duas semanas, precisamos implementar esse início de forma controlada, estabilizar o sistema e resolver possíveis intercorrências, para que a gente tenha mais segurança", explicou.

Your browser does not support the audio element. ES inicia agendamentos para emissão da nova carteira de identidade

Novo modelo da Carteira Nacional de Identidade Crédito: Divulgação

Pessoas que quiserem renovar o documento ou aqueles que perderam o Registro Geral (RG) poderão agendar o atendimento normalmente, porém, a emissão será do modelo antigo. Só o público selecionado terá direito ao novo documento, por enquanto.

A nova identidade unifica o número do documento em todo o Brasil, por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Até então, cada Estado tinha a sua numeração, e era possível que uma mesma pessoa tivesse mais de um número de RG, dependendo do local onde ele fosse emitido.

Com a CIN, independentemente de onde o cidadão emitir a carteira, o número vai ser o mesmo. O objetivo é simplificar, coibir fraudes e proporcionar mais segurança com as informações em uma mesma base de dados.

Segundo Juliana Sales, não há necessidade de correria na procura por esse novo documento, o prazo de validade para o RG atual é até fevereiro de 2032.

A perita informou ainda que, a partir da semana que vem, serão divulgados os postos da Grande Vitória que vão iniciar a emissão da CIN para o público geral, a partir de fevereiro.

Inicialmente, no Espírito Santo, o documento será em papel, com novo layout. Mas, de acordo com Juliana, até o final de 2024 o Estado deve ter a opção do novo RG ser em policarbonato. As taxas e o prazo para emissão do documento estão mantidos.