O lixo que produzimos revela a sociedade que somos

Você já parou para pensar na quantidade de lixo que produz diariamente? Essa pergunta, aparentemente simples, revela um dos maiores desafios ambientais das cidades modernas: a crescente geração de resíduos sólidos e a dificuldade de transformar nossos hábitos de consumo.





Segundo dados divulgados pela Prefeitura de Vitória, cada morador da capital capixaba produz, em média, aproximadamente um quilo de lixo por dia. Isso representa cerca de 322 toneladas de resíduos diariamente, um volume impressionante que exige investimentos permanentes em coleta, transporte, tratamento e destinação ambientalmente adequada.





Foi justamente para estimular essa reflexão que Vitória realizou, entre os dias 25 e 31 de outubro, a Semana Lixo Zero 2026. Instituída no município pela Lei nº 9.710/2020, a iniciativa busca incentivar a população a consumir de maneira consciente, evitar desperdícios e compreender que a responsabilidade ambiental começa muito antes do descarte.