O lixo que produzimos revela a sociedade que somos

Você já parou para pensar na quantidade de lixo que produz diariamente? Essa pergunta, aparentemente simples, revela um dos maiores desafios ambientais das cidades modernas: a crescente geração de resíduos sólidos e a dificuldade de transformar nossos hábitos de consumo.
Segundo dados divulgados pela Prefeitura de Vitória, cada morador da capital capixaba produz, em média, aproximadamente um quilo de lixo por dia. Isso representa cerca de 322 toneladas de resíduos diariamente, um volume impressionante que exige investimentos permanentes em coleta, transporte, tratamento e destinação ambientalmente adequada.
Foi justamente para estimular essa reflexão que Vitória realizou, entre os dias 25 e 31 de outubro, a Semana Lixo Zero 2026. Instituída no município pela Lei nº 9.710/2020, a iniciativa busca incentivar a população a consumir de maneira consciente, evitar desperdícios e compreender que a responsabilidade ambiental começa muito antes do descarte.
Mas precisamos ampliar essa discussão. O problema do lixo não está apenas na
quantidade produzida, mas principalmente na maneira como consumimos, descartamos e administramos nossos resíduos.
Vivemos em uma sociedade marcada pelo consumo excessivo, pela utilização de
produtos descartáveis e pela substituição cada vez mais rápida de objetos que poderiam continuar sendo utilizados.
O resultado aparece nas ruas, nos rios, nos manguezais, nas praias e nos oceanos. Sacolas plásticas, embalagens, garrafas e outros materiais descartados
inadequadamente comprometem os ecossistemas, prejudicam a biodiversidade e
ameaçam diferentes espécies da fauna.
Na Grande Vitória, essa realidade merece atenção especial. O descarte irregular de
resíduos em canais, galerias pluviais e cursos d'água contribui para obstruções na
drenagem urbana, agravando os riscos de alagamentos durante períodos de chuvas
intensas.
Existe ainda uma questão frequentemente esquecida: o lixo também está relacionado às mudanças climáticas.
A decomposição de resíduos orgânicos em ambientes sem condições adequadas de
tratamento pode liberar metano, um gás de efeito estufa com elevado potencial de
aquecimento global. Portanto, reduzir o desperdício de alimentos e ampliar a compostagem também são medidas importantes de enfrentamento da crise climática.
Entretanto, precisamos reconhecer que nenhuma cidade alcançará resultados
expressivos apenas com campanhas educativas. É fundamental investir em políticas
públicas permanentes, ampliar a coleta seletiva, fortalecer a logística reversa e garantir infraestrutura adequada para a gestão dos resíduos.
Nesse contexto, as associações e cooperativas de catadores desempenham um papel
ambiental, econômico e social indispensável. Esses trabalhadores contribuem para
recuperar materiais recicláveis, reduzir a quantidade de resíduos encaminhados aos
aterros sanitários e fortalecer a economia circular.
Vitória apresenta avanços importantes nessa área. Entre janeiro e abril de 2026, o município recolheu 1.136 toneladas de materiais recicláveis por meio da coleta seletiva. É um resultado positivo, mas que também evidencia a necessidade de ampliar
continuamente a participação da sociedade.
A mudança de comportamento deve começar dentro das nossas casas, escolas,
empresas e instituições públicas. Separar corretamente os recicláveis, evitar embalagens desnecessárias, reutilizar materiais e combater o desperdício são atitudes que, quando praticadas coletivamente, produzem resultados significativos.
Também precisamos incorporar ao cotidiano os cinco Rs da sustentabilidade: repensar,
recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Mais importante do que recolher o lixo é evitar que ele seja produzido desnecessariamente. Afinal, o melhor resíduo é aquele que não chega a ser gerado.
A Semana Lixo Zero deixa uma mensagem que não pode ficar restrita a sete dias de
mobilização. Precisamos transformar a conscientização ambiental em comportamento
permanente e cobrar dos gestores públicos políticas efetivas de sustentabilidade.
É necessário compreender que uma cidade ambientalmente responsável não é
simplesmente aquela que possui ruas limpas, mas aquela que reduz a geração de
resíduos, valoriza os recursos naturais e oferece condições para que seus cidadãos
participem dessa transformação.
O lixo que produzimos é um reflexo das nossas escolhas. E o futuro ambiental das nossas cidades dependerá, em grande parte, da capacidade de mudarmos essas escolhas.
Afinal, não existe sustentabilidade verdadeira em uma sociedade que continua
consumindo como se os recursos naturais fossem infinitos.