ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Marco Bravo

O lixo que produzimos revela a sociedade que somos

O lixo que produzimos é um reflexo das nossas escolhas. E o futuro ambiental das nossas cidades dependerá, em grande parte, da capacidade de mudarmos essas escolhas

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 06:45

Públicado em 

09 nov 2026 às 06:45
Marco Bravo

Colunista

Marco Bravo Marco Bravo

Você já parou para pensar na quantidade de lixo que produz diariamente? Essa pergunta, aparentemente simples, revela um dos maiores desafios ambientais das cidades modernas: a crescente geração de resíduos sólidos e a dificuldade de transformar nossos hábitos de consumo.


Segundo dados divulgados pela Prefeitura de Vitória, cada morador da capital capixaba produz, em média, aproximadamente um quilo de lixo por dia. Isso representa cerca de 322 toneladas de resíduos diariamente, um volume impressionante que exige investimentos permanentes em coleta, transporte, tratamento e destinação ambientalmente adequada.


Foi justamente para estimular essa reflexão que Vitória realizou, entre os dias 25 e 31 de outubro, a Semana Lixo Zero 2026. Instituída no município pela Lei nº 9.710/2020, a iniciativa busca incentivar a população a consumir de maneira consciente, evitar desperdícios e compreender que a responsabilidade ambiental começa muito antes do descarte.

Imagem Edicase Brasil
Entre janeiro e abril de 2026, o município recolheu 1.136 toneladas de materiais recicláveis por meio da coleta seletiva Crédito: Aleksandra Suzi | Shutterstock

Mas precisamos ampliar essa discussão. O problema do lixo não está apenas na

quantidade produzida, mas principalmente na maneira como consumimos, descartamos e administramos nossos resíduos.


Vivemos em uma sociedade marcada pelo consumo excessivo, pela utilização de

produtos descartáveis e pela substituição cada vez mais rápida de objetos que poderiam continuar sendo utilizados.


O resultado aparece nas ruas, nos rios, nos manguezais, nas praias e nos oceanos. Sacolas plásticas, embalagens, garrafas e outros materiais descartados

inadequadamente comprometem os ecossistemas, prejudicam a biodiversidade e

ameaçam diferentes espécies da fauna.


Na Grande Vitória, essa realidade merece atenção especial. O descarte irregular de

resíduos em canais, galerias pluviais e cursos d&#39;água contribui para obstruções na

drenagem urbana, agravando os riscos de alagamentos durante períodos de chuvas

intensas.


Existe ainda uma questão frequentemente esquecida: o lixo também está relacionado às mudanças climáticas.

Veja Também 

Animal foi encontrado no bairro Vila Lenira e resgatado pela Polícia Militar Ambiental;

Animais silvestres nas cidades: o que fazer quando a natureza bate à porta?

Muitos santinhos espalhados pelo chão na EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, em Vitória

A eleição acaba, o lixo fica: quem vai cuidar dos resíduos da campanha?

A decomposição de resíduos orgânicos em ambientes sem condições adequadas de

tratamento pode liberar metano, um gás de efeito estufa com elevado potencial de

aquecimento global. Portanto, reduzir o desperdício de alimentos e ampliar a compostagem também são medidas importantes de enfrentamento da crise climática.


Entretanto, precisamos reconhecer que nenhuma cidade alcançará resultados

expressivos apenas com campanhas educativas. É fundamental investir em políticas

públicas permanentes, ampliar a coleta seletiva, fortalecer a logística reversa e garantir infraestrutura adequada para a gestão dos resíduos.


Nesse contexto, as associações e cooperativas de catadores desempenham um papel

ambiental, econômico e social indispensável. Esses trabalhadores contribuem para

recuperar materiais recicláveis, reduzir a quantidade de resíduos encaminhados aos

aterros sanitários e fortalecer a economia circular.


Vitória apresenta avanços importantes nessa área. Entre janeiro e abril de 2026, o município recolheu 1.136 toneladas de materiais recicláveis por meio da coleta seletiva. É um resultado positivo, mas que também evidencia a necessidade de ampliar

continuamente a participação da sociedade.

Veja Também 

Imagem de destaque

Qual é o custo ambiental de uma eleição?

Plástico no mar

Plástico: herói ou vilão?

A mudança de comportamento deve começar dentro das nossas casas, escolas,

empresas e instituições públicas. Separar corretamente os recicláveis, evitar embalagens desnecessárias, reutilizar materiais e combater o desperdício são atitudes que, quando praticadas coletivamente, produzem resultados significativos.


Também precisamos incorporar ao cotidiano os cinco Rs da sustentabilidade: repensar,

recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Mais importante do que recolher o lixo é evitar que ele seja produzido desnecessariamente. Afinal, o melhor resíduo é aquele que não chega a ser gerado.


A Semana Lixo Zero deixa uma mensagem que não pode ficar restrita a sete dias de

mobilização. Precisamos transformar a conscientização ambiental em comportamento

permanente e cobrar dos gestores públicos políticas efetivas de sustentabilidade.


É necessário compreender que uma cidade ambientalmente responsável não é

simplesmente aquela que possui ruas limpas, mas aquela que reduz a geração de

resíduos, valoriza os recursos naturais e oferece condições para que seus cidadãos

participem dessa transformação.


O lixo que produzimos é um reflexo das nossas escolhas. E o futuro ambiental das nossas  cidades dependerá, em grande parte, da capacidade de mudarmos essas escolhas.


Afinal, não existe sustentabilidade verdadeira em uma sociedade que continua

consumindo como se os recursos naturais fossem infinitos.

Marco Bravo

Marco Bravo Marco Bravo

É biólogo, botânico/paisagista, mestre em Gestão Ambiental, consultor ambiental e comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Rádio CBN Vitória.

Tópicos Relacionados

opinião Coleta de lixo Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O avanço do bolsonarismo no lugar onde o MST nasceu
Aniversário de 50 anos de Marianne Limonge
Marianne Limonge celebra 50 anos com festa em Vitória
Imagem de destaque
Horóscopo do dia 09/11/2026: signos poderão tirar planos do papel e resolver pendências

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.