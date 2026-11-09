O avanço do bolsonarismo no lugar onde o MST nasceu

Para Nunes, o fenômeno ajuda a explicar a guinada eleitoral em Pontão, onde Flávio Bolsonaro teve 56,9% dos votos no segundo turno, e Lula, 42,16%. Lula já havia perdido no município em 2022, mas por só 2 pontos percentuais de diferença. Até então, em todas as eleições após a redemocratização (1985), o município tinha dado a maioria dos votos a candidatos do PT.