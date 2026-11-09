Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/11/2026

A carta “9 de Copas” traz uma energia de satisfação, prazer e reconhecimento das próprias conquistas. No amor, o dia favorecerá carinho, encontros agradáveis e uma sensação maior de contentamento com a vida afetiva. Na carreira, você poderá perceber que um esforço recente começou a trazer resultados. A saúde se beneficiará de momentos de prazer e de cuidados que façam você se sentir bem consigo mesmo(a). Entre amigos, aproveite a companhia de pessoas queridas e permita-se celebrar as pequenas alegrias do cotidiano.