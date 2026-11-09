Marianne Limonge celebra 50 anos com festa em Vitória

Querida de RR, Marianne Limonge celebrou a chegada dos 50 com festa, na quinta-feira (05), na Casa Lounge, em Vitória. Ao lado dos filhos, Mel e Marcos, a aniversariante estava belíssima num look da grife PatBO.
A decoração, assinada pela Cristal Eventos, trouxe charme ao ambiente e o bolo e os doces de Najla Carone deram um toque de doçura à comemoração.
A animação ficou por conta da Banda Happy Som. Outro destaque da noite foi a apresentação de dança do bailarino Robert Fernandes.
A organização ficou a cargo Carol Saitt e Maria Hortência e os registros são de Camilla Baptistin.
Lançamento de livro
Uma história de fé
A fé que ajudou a dar origem ao Bairro de Fátima, na Serra, é um dos temas centrais de O Manto que me deram, livro de Leonor Rato, de 85 anos. A publicação conta a história de seu pai, Henrique Rato, imigrante português que idealizou o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e acompanhou, em 1953, a visita da imagem peregrina da santa, vinda de Portugal. O lançamento será no dia 15 de novembro, após a missa das 10h30, no salão anexo ao santuário, no Bairro de Fátima, na Serra.
Rock alternativo
Banda Gastação Infinita faz show no Sesc Glória
Poucos&Bons
Dudu Altoé e Marianne Assbu convidam para o Poucos e Bons - o último do ano! -, para brindar às amizades, aos encontros e começar a agradecer por 2026. Será na terça-feira (10), na Ilha do Frade.
Simpósio
A delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Espírito Santo, Cláudia Dematté, está entre os nomes confirmados no XVIII Simpósio de Inteligência da Rede Capixaba de Inteligência (RCI). Ela será palestrante no dia 13 de novembro, com uma apresentação sobre a importância dos programas, projetos e ações de prevenção no enfrentamento às violências contra as mulheres. O evento, com o tema “O papel da inteligência na proteção da mulher”, será realizado no Auditório do Parque Botânico Vale, em Vitória, e vai contar com autoridades e especialistas de segurança dos setores público e privado.
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