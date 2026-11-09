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Renata Rasseli

Marianne Limonge celebra 50 anos com festa em Vitória

A aniversariante reuniu a família e amigos, na quinta-feira (05), na Casa Lounge

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

09 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Aniversário de 50 anos de Marianne Limonge
 Marianne Limonge celebrou 50 anos com festa, na Casa Lounge, em Vitória.  Camilla Baptistin

Querida de RR, Marianne Limonge celebrou a chegada dos 50 com festa, na quinta-feira (05), na Casa Lounge, em Vitória. Ao lado dos filhos, Mel e Marcos, a aniversariante estava belíssima num look da grife PatBO.


A decoração, assinada pela Cristal Eventos, trouxe charme ao ambiente e o bolo e os doces de Najla Carone deram um toque de doçura à comemoração.


A animação ficou por conta da Banda Happy Som. Outro destaque da noite foi a apresentação de dança do bailarino Robert Fernandes. 


A organização ficou a cargo Carol Saitt e Maria Hortência e os registros são de Camilla Baptistin.

Liderança feminina
A consultora nacional Andréa de Almeida Salsa, a gerente de Relações Institucionais do Sebrae-ES, Alline Zanoni, a presidente da Ases, Leonelle Lamas, e a consultora de marketing digital e vendas Amanda Soroldoni
A presidente da Ases, Leonelle Lamas, foi a anfitriã do 8º Encontro Ases Mulher, que reuniu mais de 200 empresárias e lideranças no Steffen Centro de Eventos, na Serra. O encontro teve uma programação que combinou conhecimento, inspiração e networking, com palestra de Amanda Soroldoni sobre estratégias para o crescimento dos negócios e um painel sobre liderança e protagonismo feminino, conduzido por Leonelle Lamas e Alline Zanoni, com mediação de Andréa de Almeida Salsa. Uma manhã marcada por boas conexões e troca de experiências. Na foto: a consultora nacional Andréa de Almeida Salsa, a gerente de Relações Institucionais do Sebrae-ES, Alline Zanoni, a presidente da Ases, Leonelle Lamas, e a consultora de marketing digital e vendas Amanda Soroldoni. Mônica Zorzanelli

Lançamento de livro

Uma história de fé

A fé que ajudou a dar origem ao Bairro de Fátima, na Serra, é um dos temas centrais de O Manto que me deram, livro de Leonor Rato, de 85 anos. A publicação conta a história de seu pai, Henrique Rato, imigrante português que idealizou o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e acompanhou, em 1953, a visita da imagem peregrina da santa, vinda de Portugal. O lançamento será no dia 15 de novembro, após a missa das 10h30, no salão anexo ao santuário, no Bairro de Fátima, na Serra.

Bem-estar
A empresária Priscila Scheydegger entre o RP Dudu Altoé e a apresentadora Viviane Anselmé
A empresária Priscila Scheydegger recebeu o RP Dudu Altoé a e a jornalista e apresentadora Viviane Anselmé em uma tarde de experiências no Don Concept Lounge, em Jardim Camburi. O novo espaço de beleza, cuidado e bem estar trouxe uma degustação de chás com Bárbara Borges, da Pranai Chás, e também uma experiência capilar em parceria com a Keune. Aron Ribas

Rock alternativo

Banda Gastação Infinita faz show no Sesc Glória

O rock alternativo e a cultura popular capixaba se encontram no palco do Sesc Glória nos dias 13 e 14 de novembro, às 20h. A banda Gastação Infinita apresenta o show do álbum Odisseia na Ideaerradolândia, seu primeiro trabalho de estúdio. O grupo é formado por Iago Tartaglia (guitarra, sopro e voz), Hecthor Murilo (baixo), Mateus Tavares (bateria e vocal), Vitor Gomes “VT” (guitarra) e Pedro Otávio “Puff” (teclados). 
O espetáculo apresenta o disco lançado em 2024 na íntegra, fundindo referências folclóricas locais com o indie e o stoner rock em ritmos como ijexá, baião e congo. O repertório inclui faixas como “João Bananeira” e “Cornélios”, além de canções inéditas. As apresentações integram a programação do projeto Cena Musical, iniciativa do Sesc Espírito Santo focada na valorização da música autoral e no fomento à produção de artistas locais.
Moda
Ana Claudia Cardozo, Ticy Chieppe e Maita Mota
Ana Claudia Cardozo, Ticy Chieppe e Maita Mota: em tarde de moda na Duett, na Aleixo Netto.  Mônica Zorzanelli

Poucos&Bons

Dudu Altoé e Marianne Assbu convidam para o  Poucos e Bons - o último do ano! -, para brindar às amizades, aos encontros e começar a agradecer por 2026. Será na terça-feira (10), na Ilha do Frade. 

Simpósio

A delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Espírito Santo, Cláudia Dematté, está entre os nomes confirmados no XVIII Simpósio de Inteligência da Rede Capixaba de Inteligência (RCI). Ela será palestrante no dia 13 de novembro, com uma apresentação sobre a importância dos programas, projetos e ações de prevenção no enfrentamento às violências contra as mulheres. O evento, com o tema “O papel da inteligência na proteção da mulher”, será realizado no Auditório do Parque Botânico Vale, em Vitória, e vai contar com autoridades e especialistas de segurança dos setores público e privado.

Congresso
Felipe Finamore e Bruno Finamore
Os advogados especialistas em Direito Empresarial e sócios do Escritório Finamore Simoni Advogados Bruno e Felipe Finamore, da Finamore Simoni Advogados, participaram do 1º Congresso de Direito Marítimo, realizado nesta quinta (5) e sexta-feira (6), no Hotel Sheraton, em Vitória. Bruno mediou o painel sobre gestão portuária, que discutiu segurança jurídica, combate a ilícitos e eficiência na movimentação de cargas. Na abertura, destacou que “não há eficiência sem previsibilidade”, defendendo uma fiscalização equilibrada, que garanta o controle sem comprometer a circulação de mercadorias. O evento reúne representantes da advocacia, magistratura e autoridades portuárias para discutir os desafios do setor.  Cacá Lima

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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