Marianne Limonge celebra 50 anos com festa em Vitória

Querida de RR, Marianne Limonge celebrou a chegada dos 50 com festa, na quinta-feira (05), na Casa Lounge, em Vitória. Ao lado dos filhos, Mel e Marcos, a aniversariante estava belíssima num look da grife PatBO.





A decoração, assinada pela Cristal Eventos, trouxe charme ao ambiente e o bolo e os doces de Najla Carone deram um toque de doçura à comemoração.





A animação ficou por conta da Banda Happy Som. Outro destaque da noite foi a apresentação de dança do bailarino Robert Fernandes.





A organização ficou a cargo Carol Saitt e Maria Hortência e os registros são de Camilla Baptistin.