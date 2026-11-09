A gramática do abjeto: o ódio como tecnologia de instauração política

A emergência do ódio como força motriz da vida pública contemporânea deixou de ser um sintoma marginal para se consolidar como a gramática central do debate político. Longe de figurar como mera reação passional ou desvio irracional da norma democrática, o ressentimento e a hostilidade foram convertidos em tecnologias sofisticadas de engajamento e governabilidade.
É precisamente sob esse prisma transformador que a obra Ódios políticos e política do ódio: lutas, gestos e escritas do presente (2019), de Ana Kiffer e Gabriel Giorgi, oferece um instrumental crítico indispensável para desvendar as engrenagens desse fenômeno nebuloso e premente.
Historicamente, o ódio tendeu a ser interpretado a partir de uma chave conservadora ou restauradora, um impulso reativo destinado a conter avanços sociais, desmantelar agendas progressistas e reestabelecer hierarquias tradicionais. O avanço teórico fundamental introduzido por Kiffer e Giorgi reside na recusa dessa leitura reducionista, o ódio contemporâneo não atua apenas no horizonte do expurgo ou da restauração, mas opera como um afeto instaurador. Ele funda novas visibilidades, mobiliza novas imaginações políticas, gesta subjetividades combativas e estrutura formas inéditas de pertencimento coletivo.
Ao responder às crises estruturais da representação política e às precarizações do neoliberalismo tardio, a política do ódio oferece uma cartografia existencial simplificada, na qual a construção violenta de um “outro” abjeto funciona como a colagem necessária para a coesão de um “nós”.
É na sua potência comunicativa e infraestrutural que o fenômeno revela sua faceta
mais desconcertante. Alimentado pelas redes digitais e por ecossistemas de informação
altamente polarizados, o ódio não se limita a circular como discurso, ele se materializa
em gestos, performatividades e escritas do cotidiano. A eficácia dessa comunicação
afetiva reside na sua capacidade de transformar a angústia estéril em agressão endereçada.
O antagonista político deixa de ser visto como um interlocutor com quem se diverge no campo das ideias e passa a ser demarcado como um inimigo ontológico cuja existência ameaça à ordem moral e a própria sobrevivência do grupo.
Essa desumanização performada nas telas e nos discursos transborda, inevitavelmente, para a realidade concreta das ruas. A banalização do ataque verbal, a ruptura traumática de laços comunitários e familiares e, no limite mais dramático, a proliferação de crimes de ódio e assassinatos motivados por divergências ideológicas são os desdobramentos diretos de uma pedagogia afetiva que valida o aniquilamento do diferente. O sangue derramado por razões políticas não representa um excesso acidental do sistema, mas sim a consumação física da premissa de que a alteridade é intolerável.
Compreender o momento presente exige, portanto, superar as abordagens morais e reconhecer a dimensão ontológica do ódio enquanto vetor de articulação social. Contrapor-se à hegemonia da política do ódio demanda mais do que apelos à tolerância abstrata, exige a desarticulação das estruturas digitais e discursivas que rentabilizam o afeto violento, bem como a invenção de novas gramáticas políticas capazes de instaurar imaginários assentados na solidariedade, na preservação da vida e no direito irrestrito à diferença.