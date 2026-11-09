A gramática do abjeto: o ódio como tecnologia de instauração política

Historicamente, o ódio tendeu a ser interpretado a partir de uma chave conservadora ou restauradora, um impulso reativo destinado a conter avanços sociais, desmantelar agendas progressistas e reestabelecer hierarquias tradicionais. O avanço teórico fundamental introduzido por Kiffer e Giorgi reside na recusa dessa leitura reducionista, o ódio contemporâneo não atua apenas no horizonte do expurgo ou da restauração, mas opera como um afeto instaurador. Ele funda novas visibilidades, mobiliza novas imaginações políticas, gesta subjetividades combativas e estrutura formas inéditas de pertencimento coletivo.





Ao responder às crises estruturais da representação política e às precarizações do neoliberalismo tardio, a política do ódio oferece uma cartografia existencial simplificada, na qual a construção violenta de um “outro” abjeto funciona como a colagem necessária para a coesão de um “nós”.





É na sua potência comunicativa e infraestrutural que o fenômeno revela sua faceta

mais desconcertante. Alimentado pelas redes digitais e por ecossistemas de informação

altamente polarizados, o ódio não se limita a circular como discurso, ele se materializa

em gestos, performatividades e escritas do cotidiano. A eficácia dessa comunicação

afetiva reside na sua capacidade de transformar a angústia estéril em agressão endereçada.